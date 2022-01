W tym roku ferie odpuszczamy? Zaskakujące dane Google

Jak można wywnioskować z Google Trends, zainteresowanie feriami w Polsce praktycznie niewiele zmieniło się od końcówki grudnia i jest znacznie niższe niż w latach poprzednich

W okolicy 10 stycznia jeszcze Polacy względnie się interesowali tematem ferii, jednak szybko przestali. Czy to znaczy, że będzie mniej turystów w tym sezonie? Prawdopodobnie tak, ponieważ dane Google wskazują na intencję zakupową. Ta jest wyraźnie niższa niż w latach poprzednich. Choć jednocześnie jest trochę wyższa niż np. w zeszłym roku, trzeba wziąć poprawkę na to, że w zeszłym roku praktycznie ferie były zakazane i wiele osób, pod namową rządu, w trosce o przeciwdziałanie epidemiczne, jednak się na nie nie zdecydowało. Zacierać ręce mogą w tym roku za to właściciele hoteli. Zainteresowanie hotelami jest znacząco wyższe.

Na podstawie trendów Google można sądzić, że jeśli hotelarze i restauratorzy chcą szykować jakieś personalizowane i dedykowane oferty, powinni uwagę nakierować na mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego oraz woj.podlaskiego. To właśnie tam najwięcej osób szuka informacji o feriach obecnie. Jednak jak się wydaje, mieszkańcy tych województw również szukają atrakcji bardziej w ramach swojego województwa.

Zainteresowanie feriami / autor: Fratria, Google Trends

Co również zaskakujące, zadziwiająco wysoki jest udział hoteli w porównaniu do prywatnych kwater w wyszukiwaniach. Hotele praktycznie dominują inne rodzaje zakwaterowania. Może mieć to związek z rekordowym obecnie zainteresowaniem wykorzystania bonu turystycznego.

Można wyciągnąć wniosek, że dla właścicieli prywatnych kwater może nie będzie to tak udany sezon, za to straty mogą częściowo odrobić hotelarze, ponieważ zainteresowanie hotelami jest znacząco większe niż w latach poprzednich.

Zainteresowanie feriami na przestrzeni 5 lat / autor: Fratria, Google

Tu jeszcze uwaga, że dane z Google Trends nie są danymi ilościowymi, a relacją porównania zainteresowania między danymi tematami w czasie.

Niemniej, wnioski są takie, że inflacja mogła przestraszyć turystów i jeśli wierzyć tym danym, bez szybkich i znaczących działań promocyjnych (promocji cenowych, reklamowych) to może być naprawdę słaby sezon turystyczny w górach, bo każdy turysta będzie na wagę złota, jeśli nie będzie odpowiedniej skali. A lepiej zarobić niższą ceną rekompensowaną większą skalą niż przestrzelić z cenami, licząc wyłącznie na turystów z grubszym portfelem, mały obrót za to duży narzut.

CZYTAJ TEŻ: OZE jak na Polskę to drożyzna - twierdzi 63 proc. badanych

CZYTAJ TEŻ: W. Brytania: wzrost płac nie nadąża za inflacją