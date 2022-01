Firmy i instytucje coraz więcej wydają na cloud computing

Dynamika wzrostu rynku chmury w formule B2B do 2026 r. utrzymywać się będzie w Polsce powyżej 20 proc. r/r i w perspektywie 6-7 lat branża osiągnie wartość 10 mld zł, prognozuje firma PMR. W 2022 r. rynek urośnie o 34,1 proc. do 3 mld zł.

Nasze prognozy zakładają, że w 2022 r. wartość rynku cloud computing osiągnie 3 mld zł. Należy podkreślić, że zgodnie z definicją PMR jest to w 100 proc. rynek rozwiązań B2B wdrażanych przez firmy i instytucje. Udział tak zdefiniowanego rynku w całkowitych wydatkach na IT przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki w Polsce przekroczy w 2022 r. 7,5 proc. - napisano w raporcie PMR „Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2021. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2021-2026”.

Z raportu wynika, że w 2019 r. rynek urósł o 31,5 proc. r/r do 1,34 mld zł, w 2020 r. - o 27,5 proc. do 1,71 mld zł, zaś w zeszłym roku - o 30,7 proc. do 2,24 mld zł.

Zdaniem dyrektora Działu Analiz Rynku ICT w PMR Pawła Olszynki, w kolejnych latach dynamika wzrostu z lat 2020-2022 może nieco przyhamować, ale rynek nadal będzie rozwijał się w tempie powyżej 20 proc. rocznie.

Dynamika wzrostu może nieco zwolnić, ale naszym zdaniem nie spadnie poniżej 20% r/r w całym prognozowanym okresie, czyli w latach 2022-2026. Kolejne inwestycje infrastrukturalne największych dostawców chmury będą mieć bardzo istotny wpływ na nasz rynek, który nadal nie jest relatywnie mocno nasycony chmurą w porównaniu choćby do średniej UE - powiedział ISBnews Paweł Olszynka.

Dodał również, że w perspektywie 3 lat rynek osiągnie wartość 5 mld zł, a w horyzoncie 6-7 lat jego wartość urośnie do 10 mld zł.

W ocenie PMR, pandemia COVID-19 wywarła na rynek „bardzo istotny” wpływ w latach 2020-2021, co było związane z przyspieszoną transformacją cyfrową przedsiębiorstw i wdrażaniem narzędzi pracy zdalnej na masową skalę.

W kolejnych latach inwestycje największych światowych dostawców rozwiązań IaaS będą miały kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju chmury w Polsce. Środki wyasygnowane zarówno na infrastrukturę i centra danych, ale również na szkolenia, promocję, wsparcie partnerów i stworzenie całego ekosystemu rozwoju chmury, przełoży się na dalszy postęp w adopcji chmury i rosnący udział w budżetach przedsiębiorstw - napisano w raporcie.

Pytany o szanse polskich firm IT na rynku usług chmurowych w Polsce, Olszynka ocenił, że „konkurencja wprost z największymi światowymi dostawcami nie jest dobrym pomysłem”, a polskie firmy powinny szukać dla siebie nisz i wyspecjalizowanych usług.

Równolegle z rynkiem kształtowanym przez globalnych dostawców chmury publicznej, będzie natomiast rosła liczba podmiotów wyspecjalizowanych w doradztwie i wsparciu przedsiębiorstw w migracji do chmury ich zasobów. Już teraz usługi te są ważnym elementem szeroko rozumianych budżetów na chmurę w polskich firmach, a znaczenie tego elementu będzie jeszcze rosnąć – powiedział Paweł Olszynka.

Dodał, że polscy dostawcy usług IaaS będą odczuwać rosnącą presję ze strony podmiotów o zasięgu globalnym.

Na polskim rynku obecni są już zarówno liderzy światowego rynku usług chmurowych - jak AWS, Microsoft czy Google - których ceny usług są ponad lokalny rynek, jak również podmioty o zasięgu międzynarodowym celujące w segment MŚP i potrafiące stosować bardziej agresywną politykę dostosowaną do realiów grupy docelowej - jak choćby firmy OVHcloud czy Aruba Cloud - wskazał ekspert PMR.

W raporcie zaznaczono, że najwięksi dostawcy IT na rynku polskim, z którymi PMR cyklicznie przeprowadza wywiady na temat trendów rynkowych, wskazują na nadal „bardzo duży” potencjał rozwoju chmury.

Co czwarta firma w kraju deklaruje korzystanie z chmury. Jest to wynik poniżej średniej UE i nie wyróżnia się na plus w regionie środkowoeuropejskim. Bardzo istotne jest jednak, żeby podkreślić dynamikę wzrostu. Dwa lata temu do korzystania z chmury w kraju przyznawała się jedna na dziesięć firm. Postęp w tym zakresie jest jednym z rekordowych w UE - napisano.

Z drugiej strony, intensywność wykorzystania chmury jest nadal niewielka, co widać po udziale w całkowitych wydatkach na IT. Głównie z uwagi na poniesione inwestycje we własną infrastrukturę, firmy przede wszystkim korzystają z modelu hybrydowego - blisko 9 na 10 dużych firm w kraju tak konsumuje chmurę - dodano.

PMR prognozuje, że udział chmury w wartości rynku IT w Polsce w 2021 r. wzrósł z 5% do 6,1%, a w bieżącym roku urośnie do 7,7%.

Zdaniem Olszynki, większość polskich firm w kolejnych latach wybierać będzie model hybrydowy usług chmurowych.

Z badań PMR wynika, że najczęściej wymienianym czynnikiem powstrzymującym firmy przed wykorzystaniem rozwiązań z zakresu cloud computingu jest ich własna polityka bezpieczeństwa. Do tego dochodzą obawy związane z ewentualną migracją do chmury, kwestia już poczynionych inwestycji w infrastrukturę i jej integracja z zasobami chmurowymi, jak również brak wiedzy i kompetencji w obszarze chmury obliczeniowej - wskazał w rozmowie z ISBnews Paweł Olszynka.

Powyższe czynniki potwierdzają, że dla wielu polskich firm optymalnym rozwiązaniem jest model hybrydowy - zapewnia on bowiem stopniowe przejście do środowisk chmurowych, a co istotniejsze, daje możliwość skorzystania z wiedzy partnera zewnętrznego - dodał.

ISBnews/RO