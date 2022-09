Branża IT w Polsce nienasycona. 20 tys. miejsc pracy czeka

Z raportu „Rynek pracy Cloud Computing” przygotowanego na zlecenie HackerU przez HRK wynika, że w Polsce brakuje prawie 20 tys. pracowników, którzy specjalizują się w rozwiązaniach związanych z chmurami obliczeniowymi

Według prognozy PMR polski rynek rozwiązań Cloud w 2022 r. będzie warty ok .3 mld zł i w ujęciu rocznym urósł o ponad 30 proc.

Rynek rozwiązań Cloud ma problem z niedoborem pracowników IT, nie tylko programistów, ale również ekspertów od zarządzania projektami zaznajomionymi z technologiami chmurowymi, administratorów infrastruktury, analityków czy specjalistów UX. – mówi Mikołaj Zbudniewek, executive director w zespole HRK ICT.

Jednak to o programistów najbardziej zaciekle walczą firmy, które wdrażają projekty w chmurze. Z raportu HackerU wynika, że jedynie 13 proc. z ponad 720 programistów pracujących w technologiach Cloud ma ponad 5 lat doświadczenia.

Ten obszar IT, z powodu dużych braków kadrowych, jest otwarty na osoby rozpoczynające swoją przygodę z rozwiązaniami chmurowymi. – mówi Marek Gajewski, General Manager polskiego oddziału firmy HackerU, która wraz z Politechniką Łódzką, realizuje pierwszy w Polsce kompleksowy program szkoleniowy z zakresu Cloud Computing. – Według ekspertów z McKinsey & Company, polskie firmy i instytucje, zostają w tyle, jeśli chodzi o wdrożenie rozwiązań chmurowych. Poziom wdrożeń jest 1,5-krotnie niższy niż średnia w rejonie CEE. Prognozujemy, że w najbliższych latach ta branża będzie rozwijała się bardzo dynamicznie – dodaje Gajewski.

Rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik zaznacza – Mamy bardzo wielu partnerów z firm branży IT i widzimy, jak chłonny jest ten rynek, dlatego bez wahania podjęliśmy się współpracy z HackerU, jako jednym z globalnych liderów oferujących program szkoleniowy z zakresu Cloud Computing. Doceniając rolę edukacji, chcemy oferować najlepsze szkolenia odpowiadające na pilne potrzeby gospodarki.

W branży Could brakuje doświadczonych ekspertów

W badaniu zleconym przez HackerU wzięło udział ponad 720 programistów, którzy na co dzień realizują projektu chmurowe. Z badania wyłania się klarownym portret pracownika tej branży – zdecydowanie dominują programiści z doświadczeniem poniżej 5 lat (87 proc. badanych). Prawie połowa z nich to osoby, które w środowisku Cloud mają niewielkie doświadczenie – pracują w tej specjalizacji poniżej 2 lat. Jest to zgodne ze specyfiką obszaru Cloud w Polsce. O dynamicznym rozwoju tej specjalizacji mówimy od kilku lat. Zdecydowaną mniejszość wśród kandydatów stanowią osoby z doświadczeniem dłuższym 5 lat. Z uwagi na wysokie zainteresowanie rozwiązaniami chmurowymi są oni poszukiwani przez

pracodawców, jako potencjalni zarządzający i osoby odpowiedzialne za merytoryczny nadzór nad zespołami projektowymi.

Atrakcyjne wynagrodzenia i zadowolenie z pracy

Programiści pracujący w obszarze Cloud nie mają podstaw do narzekania na wysokość wynagrodzenia. Z badania przeprowadzonego przez HRK na zlecenie HackerU wynika, że średnia miesięczna pensja uczestników biorących udział w ankiecie to 20 300 zł brutto. Mediana miesięcznego wynagrodzenia wynosi 18 700 pln. A wszystko to, w branży, w której dominują osoby o kilkuletnim doświadczeniu zawodowym. Nic więc dziwnego, że technologie Cloud cieszą się coraz większym zainteresowaniem osób planujących karierę zawodową w obszarze IT.

Prorektor ds. kształcenia dr hab. inż. Andrzej Romanowski, prof. PŁ dodaje - Poszerzając ofertę kształcenia dla naszych studentów w zakresie wszechobecnych technologii informatycznych, musimy także wspierać tych, którzy nie mając tych kompetencji, chcą zdobyć najnowszą wiedzę z rozwiązań chmurowych. W ten sposób, wypełniając rynkową lukę, postawią także na własny rozwój i atrakcyjną przyszłość zawodową.

Pracownicy IT uczestniczący w badaniu HackerU zostali także poproszeni o odpowiedź na pytanie „Czy jesteś zadowolony/-a z wykonywanej przez siebie pracy?”. Odpowiedzi „Tak, jestem” udzieliło 98 proc. badanych.

Czynników tak wysokiego, pozytywnego wyniku może być wiele. Do najbardziej prawdopodobnych należą: ciekawe i rozwojowe projekty, możliwość pracy z nowoczesnymi technologiami, międzynarodowe projekty na globalną skalę, możliwość pracy zdalnej, atrakcyjność wynagrodzenia oraz oferowane benefity. – komentuje Mikołaj Zbudniewek z HRK ICT, którego zespół wspiera klientów technologicznych w poszukiwaniu talentów z obszaru Cloud. - Co więcej, popyt rynku na specjalistów w obszarze rozwiązań chmurowych daje ekspertom w tej dziedzinie możliwość wyboru najbardziej interesujących dla nich projektów, co dodatkowo potęguje zadowolenie z wykonywanej pracy – dodaje Zbudniewek.

mat. prasowe, mw

CZYTAJ TEŻ: Prezydent: gazociąg Baltic Pipe przez dziesięciolecia był polskim marzeniem

CZYTAJ TEŻ: CPK kieruje do konsultacji koncepcję rozwoju Portu Solidarność