Psy zagryzły ok. 35 gołębi pocztowych; 15 tys. zł strat

Dwa psy biegające bez opieki przedostały się do woliery z gołębiami pocztowymi i uśmierciły ok. 35 ptaków; właściciel oszacował straty na blisko 15 tys. zł. Do zdarzenia doszło w gminie Włoszakowice w Wielkopolsce. Sprawa przeciwko właścicielowi czworonogów trafiła do sądu

Jak poinformowała w czwartek Komenda Miejska Policji w Lesznie, dzielnicowi z Włoszakowic zostali powiadomieni, o tym, że do woliery z gołębiami pocztowymi jednego z miejscowych hodowców przedostały się dwa psy rasy mieszanej.

Czworonogi zagryzły i zadusiły ok. 35 gołębi. Były to ptaki, które corocznie brały udział w konkursach lotów gołębi i miały na swoim koncie wiele sukcesów. Łączna wartość strat została wyceniona przez właściciela na kwotę prawie 15 tys. zł. Jednak prawdopodobnie nic nie wynagrodzi hodowcy szkody sentymentalnej i lat pracy nad stadem – wskazała policja.

Psy zostały schwytane na miejscu zdarzenia i trafiły do specjalnych gminnych kojców. Dzielnicowi, który zajęli się sprawą, ustali, że właścicielem czworonogów jest 64-letni mieszkaniec gminy Włoszakowice.

Mężczyźnie ogłoszono zarzut niezachowania zasad ostrożności przy trzymaniu zwierząt. W minionych dniach policjanci skierowali do sądu wniosek o ukaranie 64-latka – podała policja.

Komenda Miejska Policji w Lesznie przypomniała, że obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela artykuł 77 kodeksu wykroczeń. Nie zachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo nagany.

PAP/mt