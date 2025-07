Od poniedziałku kontrole na granicy. Co z biznesem?

Od 7 lipca wprowadzona zostaje kontrola Straży Granicznej na granicy z Niemcami i Litwą (wjazd do Polski) - głosi alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uruchomiony na terenie całego kraju. O ograniczenie do minimum uciążliwości związanych z przywróceniem kontroli na granicach z Niemcami i Litwą zwróciło się do ministra infrastruktury Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Wg ZMPD potrzebne jest m.in. wyznaczenie specjalnych pasów ruchu dla ciężarówek.

W nocy z niedzieli na poniedziałek ruszą tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Na granicy polsko-niemieckiej będą prowadzone w 52 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w trzynastu.

„Od 7 lipca wprowadzona zostaje kontrola Straży Granicznej na granicy z Niemcami i Litwą (wjazd do Polski)” - to treść alertu RCB, który został uruchomiony na terenie całego kraju.

Kontrole skupione na pojazdach przewożących więcej osób

Tymczasowe kontrole na granicach z Niemcami i Litwą będą wyrywkowe, a funkcjonariusze w pierwszej kolejności przyjrzą się busom i samochodom przewożącym więcej osób, zwłaszcza autom z przyciemnionymi szybami. Za przejście granicy w miejscu niedozwolonym grożą co najmniej konsekwencje finansowe.

Dotychczas Polska kilkukrotnie czasowo przywracała kontrole na granicach wewnętrznych Schengen, uzasadniając je nasileniem migracji, epidemiami oraz ważnymi wydarzeniami o charakterze międzynarodowym. Tak było na przykład podczas współorganizowanych przez Polskę mistrzostw Euro 2012 i w czasie pandemii COVID-19.

Transportowcy apelują o minimalizację uciążliwości kontroli

O ograniczenie do minimum uciążliwości związanych z przywróceniem kontroli na granicach z Niemcami i Litwą zwróciło się do ministra infrastruktury Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD).

Przedsiębiorcy podkreślają, że kolejki i dłuższy czas oczekiwania mogą zakłócić harmonogramy pracy kierowców ciężarówek, którzy są zobowiązani do przestrzegania rygorystycznych norm czasu jazdy i odpoczynku, co może prowadzić do opóźnień w dostawach oraz zwiększać koszty funkcjonowania firm transportowych.

ZMPD zaznacza w apelu, że rozumie przyczyny przywrócenia kontroli i nie kwestionuje ich zasadności, apeluje jednocześnie, aby działania służb były prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla branży transportowej. Wskazuje m.in. na potrzebę wyznaczenia dedykowanych pasów ruchu dla ciężarówek, co ma złagodzić skutki ewentualnych zatorów.

Transportowcy oczekują, że Ministerstwo Infrastruktury wystąpi do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na możliwie płynny ruch towarowy na granicach.

Kolejki wywołane kontrolami uderzą w TSL

Przedstawiciele branży transportowej alarmują, że po wprowadzeniu kontroli na granicach z Niemcami i Litwą pojawią się opóźnienia i niewykluczone są podwyżki cen frachtów - poinformowała w piątek „Rzeczpospolita”.

„Rzeczpospolita” przywołując opinie przedstawicieli branży transportowej przypomniała też, że przez granicę polsko-niemiecką przejeżdża każdego roku blisko 10 mln samochodów ciężarowych, obsługujących wartą ponad 170 mld euro wymianę handlową między oboma krajami. Ruch na granicy polsko-litewskiej jest mniejszy, ale także liczony w milionach ciężarówek.

