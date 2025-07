Robert Bąkiewicz: Zatrzymam nielegalną migrację

W najnowszym wydaniu tygodnika „Sieci” Marek Pyza rozmawia z Robertem Bąkiewiczem o Ruchu Obrony Granic, który rozpoczął akcję kontrolowania przejść granicznych z Niemcami, a także o gwałtownych reakcjach premiera Donalda Tuska na tę oddolną inicjatywę obywatelską.

Lider Ruchu Obrony Granic zapowiada, że dla bezpieczeństwa Polski jest gotowy na wszystko oraz wskazuje na niejednorodność struktury społecznej inicjatywy mającej zatrzymać napływ nielegalnych migrantów

Wychodzimy poza paradygmat podziałów politycznych. Są wśród nas ludzie głosujący na PiS, na Konfederację, są tacy, którzy wcześniej w ogóle nie angażowali się w żadną politykę. A zdarza się, że przychodzą osoby, które głosowały na Platformę Obywatelską i mówią, że na obecną politykę nie mogą się godzić – mówi Bąkiewicz.

Obóz władzy po wyroku Sądu Najwyższego

Po zwycięstwie Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, część opozycji rozpoczęła intensywne działania kwestionujące legalność głosowania. Dr Tomasz Żukowski w tekście „Obóz władzy po wyroku Sądu Najwyższego” kreśli możliwe skutki mogące osłabić struktury polskiej demokracji: – Największym zagrożeniem, dziś bardziej realnym niż wcześniej, jest utrata przez wybierane organy władzy niekontestowanej legitymacji do rządzenia. Rozwiązanie tego problemu z pewnością wymaga w Polsce „wielkiego kompromisu” ustrojowego. Czy jest możliwy? Scenariusze wymuszania takich zmian na drugiej ze stron sporu okazały się nieskuteczne.

Po drugiej stronie tęczy

Ostatni marsz równości w Budapeszcie, w którym wzięło udział około 100 tys. osób mimo zakazu Viktora Orbána, został odebrany przez wiele europejskich stolic jako oznaka jego słabości i możliwego upadku. W tekście „Po drugiej stronie tęczy” Grzegorz Górny analizuje polityczną sytuację w Budapeszcie odnotowując, że: – Premier Węgier został wybrany w demokratycznych wyborach. Jego partia ma mocny mandat do sprawowania władzy, ponieważ czwarty raz z rzędu samodzielnie zdobyła większość konstytucyjną. […] Wszyscy powinniśmy być dumni z suwerenności narodowej i gotowości Węgrów do jej obrony. Oni walczą o przyszłość nie tylko węgierskich dzieci, lecz także wolnej Europy.

Jaka odpowiedzialność dla Donalda Tuska?

Największym przegranym ostatnich wyborów prezydenckich jest nie Rafał Trzaskowski a Donald Tusk, któremu szczególnie zaszkodziła nieudana próba unieważnienia ich wyniku. W nowym numerze tygodnika „Sieci” Stanisław Janecki pisze o politycznych konsekwencjach, jakie grożą premierowi.

Ostatecznie Donald Tusk będzie się musiał skonfrontować z odpowiedzialnością karną za „przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej” (art. 127 i 128 Kodeksu karnego), a świadomość tego wśród koalicjantów i zagranicznych patronów też wpływa na to, jak jest i będzie przez nich traktowany. A to oznacza, że nikt nie będzie chciał za niego ginąć. Obecny premier może więc skończyć najgorzej ze wszystkich szefów rządów po 1989 r. – zauważa publicysta.

Armia Izraela – co decyduje o jej sile?

Jednym z kluczowych źródeł militarnych sukcesów Izraela jest to, że bardziej ceni się tam inicjatywę, gotowość do podejmowania ryzyka i determinację w osiąganiu celów niż ścisłe trzymanie się przepisów, które często są czasochłonne i kosztowne. W tekście „Armia Izraela – co decyduje o jej sile?” Marek Budzisz szuka podstaw, na których Żydzi zbudowali swój potencjał w regionie.

Izrael nie kopiował też cudzych rozwiązań, tylko od początku stawiał na własne. Był do tego zmuszony, bo największe światowe mocarstwa do wojny w 1967 r. nie chciały dostarczać temu młodemu państwu sprzętu. Jeszcze przed 1948 r. izraelscy eksperci analizowali modele obrony wielu krajów i doszli do wniosku, że mając do dyspozycji 680 tys. ludzi – bo tylu osadników żydowskich zamieszkiwało wówczas Palestynę – nie zbudują wielkiej armii na wzór Stanów Zjednoczonych czy Francji. Postawili na rozwiązania szwajcarskie, czyli siły zbrojne, których jądrem jest aktywna rezerwa, takie, w których podział na żołnierzy i cywili jest umowny, a ci ostatni nawet po zakończeniu szkolenia pełnią kluczowe funkcje w wojsku, np. dowodząc najlepszymi brygadami sił lądowych – wyjaśnia Marek Budzisz.

