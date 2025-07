Park rozrywki? Świetny pomysł na wakacje, ale drogi

Do parku rozrywki w tegoroczne wakacje wybierze się 16 proc. Polaków, a 21 proc. rozważy taką opcję - wynika z badania dla serwisu Parkmag.pl. Dla 25 proc. respondentów, którzy nie wybiorą takiej formy wypoczynku, bilety do parków rozrywki są zbyt drogie.

Z badania wynika, że nie planuje, ale i nie wyklucza wizyty w parku rozrywki 40 proc. respondentów, a kolejne 23 proc. twierdzi, że na pewno się do nich nie wybierze.

„Ponad 14 proc. Polaków odwiedza dowolny park rozrywki kilka razy w ciągu roku. Dla 28 proc. jest to tradycja, którą praktykują raz w roku. Ponad 1/4 z nas odwiedza park raz na 2-3 lata, a 33 proc. robi to rzadziej. Jak wynika z badania Parkmag. pl, z zabawy w parkach rozrywki najczęściej korzystają mieszkańcy regionów południowych i południowo-zachodnich kraju” - poinformowano w raporcie opisującym badanie.

Dodano, że 23 proc. trzydziesto- i czterdziestolatków deklaruje, że na pewno wybierze się do parku rozrywki. Są to najczęściej osoby, które do parku wybierają się z myślą o zapewnieniu atrakcji swoim dzieciom. Z kolei najbardziej sceptyczni wobec wizyt w parkach w tegoroczne wakacje są respondenci w wieku 45–65 lat, spośród których 12 proc. zapewnia, że na pewno wybierze się do parku.

Ile jesteśmy gotowi zapłacić za wizytę w parku rozrywki?

W badaniu zapytano również, ile respondenci są gotowi wydać na bilet do parku rozrywki. Największa grupa, czyli 21 proc. wskazała, że jest to od 100 do 149 zł. Kolejne 20 proc. osób wskazała, że jest to kwota od 50 do 99 zł, dla 13 proc. jest to od 150 do 199 zł, a dla 9 proc. 200-249 zł. Ponadto 19 proc. Polaków deklaruje możliwość przeznaczenia na dodatkowe wydatki na miejscu 50–99 zł lub 100–149 zł - tak wskazało 18 proc. osób. Rzadziej wskazywane były kwoty 150–199 zł (12 proc.) i 200–249 zł (10 proc.). Wydatki rzędu 400 zł planuje 3 proc. ankietowanych gości parków rozrywki.

„Co z osobami, które nie planują i nie biorą pod uwagę odwiedzin parku rozrywki w najbliższym czasie? Powody są różne, ale na pierwszy plan wysuwają się kwestie finansowe. Analiza powodów, dla których Polacy nie planują wizyty w parku rozrywki, pokazuje, że bardzo często decydują o tym pieniądze – aż 25 proc. Polaków wskazuje, że bilety do parków są dla nich zbyt drogie” - poinformowali autorzy publikacji.

Większa część, bo 29 proc. osób nieplanujących odwiedzenia parku rozrywki jako powód podaje, że ma inne wyjazdy. Z kolei 22 proc. stwierdziła, że preferuje inne formy spędzania wolnego czasu. Pozostałe powody, to obawy o bezpieczeństwo (3 proc.) oraz złe wspomnienia z wcześniejszych wizyt (1 proc.).

Z badania wynika również, że blisko 48 proc. respondentów odwiedziło kiedyś park rozrywki w Polsce; 13 proc. było też kiedyś w takim parku poza granicami kraju.

Sondaż został zrealizowany w dniach 5-10 czerwca 2025 r. na zlecenie serwisu Parkmag.pl przez ARC Rynek i Opinia metodą CAWI na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1066 osób w wieku 18-65 lat.

PAP, sek

