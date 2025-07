Dlaczego mieszkania bez balkonu są... droższe?

Na rynku nowych nieruchomości metr kw. mieszkania bez balkonu czy ogrodu jest średnio o 16 proc. droższy niż lokal z takim udogodnieniem - wynika z raportu Otodom. Różnica wynika z tego, że mieszkania bez balkonu często sa usytuowane w prestiżowej lokalizacji i mają wyższy standard wykończenia.

Jak wynika z raportu, w czerwcu 2025 roku większość mieszkań przeznaczonych na sprzedaż - ponad 131 tys. lokali - była wyposażona w balkony. 27 tys. lokali miało tarasy, a 26,5 tys. - ogrody. W porównaniu rok do roku podaż mieszkań z balkonami wyraźnie wzrosła - przybyło 7260 ofert takich nieruchomości. Nieznacznie zwiększyła się też oferta mieszkań z ogrodem bądź tarasem.

Mieszkania z balkonem stanowiły 61 proc. oferowanych mieszkań. Taki sam odsetek stanowiły lokale z balkonem wśród mieszkań na wynajem.

Jak zauważyli autorzy raportu, odsetek wyszukiwań na portalu Otodom, w których jako kluczowe kryterium wskazano dostępność balkonu, ogrodu czy tarasu był niski. 3 proc. zainteresowanych zaznaczało w kryteriach wyszukiwania, że mieszkanie musi mieć balkon. Jeszcze mniej potencjalnych klientów wskazywało tu na dostępność ogrodu czy tarasu. Było to nieodzownym warunkiem dla 1 proc. użytkowników.

„To sugeruje, że takie udogodnienia zewnętrzne są postrzegane jako standard rynkowy, a nie element premium nieruchomości mieszkaniowych. Balkon mniejszy czy większy to przestrzeń, która wielu klientom wydaje się czymś oczywistym” - oceniła Milena Chełchowska z Otodom.

Mieszkania bez balkonu są droższe

Jak zauważono w raporcie, ciekawym zjawiskiem są różnice w średnich cenach za metr kwadratowy. Analiza cen mieszkań oferowanych na platformie Otodom pokazuje, że w czerwcu mieszkania z balkonami kosztowały na rynku pierwotnym średnio 12,4 tys. zł/mkw., co oznacza wzrost o 3,5 proc. rok do roku. Na rynku wtórnym średnia cena lokali wyposażonych w balkony wyniosła z kolei 13,2 zł/mkw. i również z odnotowała wzrost rok do roku.

„Co ciekawe, mieszkania bez balkonu lub ogrodu od deweloperów osiągają najwyższą średnią cenę za metr – aż 14,4 zł (niemal 6 proc. więcej rok do roku). Na rynku deweloperskim za mkw. mieszkania bez balkonu czy ogrodu zapłacimy więc średnio 16 proc. więcej niż za lokal z takim udogodnieniem. Inaczej jest w segmencie mieszkań z drugiej ręki. Te bez dodatkowej przestrzeni zewnętrznej są najtańsze - średnio kosztują 12,3 zł/mkw” - wskazano w raporcie.

Z badań Otodom wynika, że dla Polaków balkon, taras lub ogród to jedne z najważniejszych czynników, które pozytywnie wpływają na poczucie szczęścia w miejscu zamieszkania. Ogród jest najważniejszym udogodnieniem dla 37 proc. respondentów, a balkon lub taras dla 33 proc. badanych.

„Jest jednak również grupa nabywców nowych mieszkań, która jako kluczowe kryteria wskazuje prestiżową lokalizację, wyróżniający się standard wykończenia lub inne udogodnienia, takie jak nowoczesne systemy, klimatyzacja czy przestrzeń wspólna, np. siłownia lub strefa SPA” – wskazała Milena Chełchowska.

Jak zauważyli eksperci, drogie lokale w najdroższych częściach miast z luksusowym wyposażeniem często nie mają balkonów, co sprawia, że średnia cena takiej nieruchomości jest wyższa niż mieszkania z balkonem.

PAP

