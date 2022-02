Żaryn: Na granicy kolejna prowokacja służb białoruskich

Na granicy kolejna prowokacja białoruskich służb - wystrzał ładunku sygnałowego na polską stronę - przekazał w rozmowie z PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Sytuacja na granicy z Białorusią pozostaje napięta - dodał

Żaryn powiedział PAP, że notowane są dalsze agresywne ataki na naszą granicę, a także polskie patrole. „Służby białoruskie oraz cudzoziemcy organizują niemal codziennie prowokacje i niebezpieczne ataki na polską linię graniczną” - podkreślił.

„Operacja przeciwko Zachodowi prowadzona rękami Łukaszenki jest kontynuowana, a nielegalny, sztuczny szlak migracyjny, jest wykorzystywany do destabilizowania krajów wschodniej flanki NATO” - powiedział PAP rzecznik.

„Te działania trzeba identyfikować jako element szerszej polityki agresji wobec Zachodu” - ocenił.

Nawiązując do informacji straży granicznej, o nocnym przypadku wystrzału ładunku sygnałowego ocenił, że była to kolejna niebezpieczna prowokacja służb białoruskich przeciwko Polsce.

„Funkcjonariusze reżimu Łukaszenki wystrzelili w stronę polskiego posterunku pocisk z broni sygnałowej. W ostatnich dniach Straż Graniczna raportowała o oddawaniu przez służby białoruskie także strzałów w powietrze” - powiedział. „Sytuacja na granicy z Białorusią pozostaje napięta” - dodał rzecznik.

Podał, że w tym roku zatrzymano już 30 przemytników przewożących osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę Polski i próbują przedostać się dalej na Zachód.

Rzeczniczka prasowa straży granicznej por. Anna Michalska podała wcześniej, że w poniedziałek ok. godz. 1.40 w nocy w Białowieży żołnierze białoruscy strzelili z broni sygnałowej. Pocisk spadł na stronę polską, w miejscu, w którym znajduje się stały posterunek polskich służb. Z pistoletów sygnałowych strzela się racami lub flarami świetlnymi - pociskami oświetlającymi. Rakietnice najczęściej wykorzystywane są do oświetlania terenu lub przekazywania sygnałów świetlnych.

Podała też, że ostatniej doby granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 39 osób, a od początku roku były 1024 próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

Do 1 marca przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy czy miejscowi przedsiębiorcy. Zakaz wprowadzono w 183 miejscowościach w województwach podlaskim i lubelskim przylegających do granicy z Białorusią. Wcześniej na tym samym obszarze, od 2 września do 30 listopada, obowiązywał stan wyjątkowy.

PAP/KG