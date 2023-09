Ruszył "Łańcuch poparcia". „Warto być Polakiem”

Po godzinie 17.40 w Mielniku rozpoczęła się akcja „Łańcuch poparcia”, która jest gestem solidarności ze służbami mundurowymi, które strzegą polsko-białoruskiej granicy. Biorą w niej udział mieszkańcy Podlasia oraz m.in. minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz jeden z inicjatorów akcji gen. bryg. rez. Dariusz Wroński.

Zebrani akcji trzymają w rękach m.in. biało-czerwony baner z cytatem: „Warto być Polakiem - Lech Kaczyński” oraz transparent „Murem za polskim mundurem”.

We wcześniejszej rozmowie z PAP podkreślił, że powodem do zorganizowania wydarzenia są różne, wcześniejsze akcje wymierzone przeciwko służbom mundurowym, służącym na granicy polsko-białoruskiej. Jak powiedział, „czarę goryczy” przelał film Agnieszki Holland „Zielona granica”.

W związku z czym powiedzieliśmy w środowisku, które broni na Twitterze polskiego munduru już od ponad dwóch lat w ramach #MuremZaPolskimMundurem, i powiedzieliśmy: dość - stwierdził generał.

Rzeczniczka SG por. Anna Michalska podkreśliła, że to ciężki czas dla funkcjonariuszy.

Ochrona granic to teraz wyjątkowo niebezpieczne sytuacje. My nie oczekujemy za to specjalnych podziękowań. Chcemy po prostu, żeby nas szanować i szanować nasz mundur - dodała porucznik.