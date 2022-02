Żaryn: budowa zapory to konieczność

Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej to konieczność, ale dobrze, że kwestie ochrony środowiska są brane pod uwagę – wskazał rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn

We wpisie na Twitterze Żaryn załączył też tekst dostępny na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zaznaczono w nim, że budowana przez Polskę zapora na granicy polsko-białoruskiej ma wzmocnić bezpieczeństwo państwa przy jednoczesnym poszanowaniu interesów przyrody.

Jak zaznaczono, w trosce o potrzeby migracyjne dzikich zwierząt będzie ona wyposażona w specjalne przejścia dla zwierząt w celu likwidacji tzw. efektu barierowego – podobnie jak przy budowie autostrad.

GDOŚ podnosi, że graniczne rzeki, cieki wodne, tereny bagienne nie będą zagrodzone. Na tych odcinkach zostaną zastosowane inne systemy ochrony granicy, co umożliwi dzikim zwierzętom swobodne przekraczanie granicy. GDOŚ podaje, że zaplanowano ponad 20 dużych przejść dla zwierząt (m.in. żubrów i innych dużych ssaków), a także bardzo wiele mniejszych przepustów.

Docelowo granica państwowa będzie objęta stałym monitoringiem elektronicznym służącym także rejestrowaniu zachowań zwierząt, co pozwoli, w razie potrzeby, zwiększyć liczbę dużych przejść. GDOŚ zapewnia, że ogrodzenie nie będzie zatem stanowić istotnej bariery dla dzikich zwierząt na szlaku migracji o znaczeniu paneuropejskim.

GDOŚ przekonuje, że badania naukowców z SGGW dowodzą, że białoruska bariera od lat stanowi poważną przeszkodę na szlaku migracyjnym gatunków będących przedmiotami ochrony na obszarze Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszynskiej.

Stawia to pod znakiem zapytania funkcjonalność transgranicznego obszaru UNESCO, jakim jest Puszcza Białowieska – oceniono.

Do tej pory jednak przedstawiciele UNESCO nie wzywali Białorusi do rozebrania ogrodzenia. Tymczasem o planach budowy polskiej, nowoczesnej zapory, szanującej interesy przyrody, UNESCO zostało przez stronę polską poinformowane w listopadzie ub.r. Do tej pory UNESCO nie przedstawiło żadnych zastrzeżeń w związku z realizacją inwestycji – wskazano.