Fundacja PGE. Głosy Armii Krajowej [wideo]

Z okazji 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej Fundacja PGE oraz Fundacja na rzecz Wielkich Historii stworzyły wyjątkowe animacje do historycznych nagrań głosów dowódców Armii Krajowej.

Cykl pt. „Głosy AK” składa się z czterech filmowych animacji, do których podłożone zostały autentyczne nagrania „głosów podziemia”. Bohaterem pierwszego filmu jest gen. Tadeusz Bór-Komorowski, Komendant Główny Armii Krajowej w latach 1943-1944. Oryginalne nagranie dźwiękowe zostało zarejestrowane przez Radio Wolna Europa w 1954 r. Generał podsumowuje działalność konspiracyjną Armii Krajowej i tłumaczy, jakie czynniki zadecydowały o wybuchu Powstania Warszawskiego.

Cykl animacji wykorzystuje liczne środki wyrazu – od studyjnego nagrania z aktorem ze scenografią w tle, po nałożenie szeregu efektów prowadzących do syntezy obrazu. Dzięki czemu otrzymaliśmy ożywiony obraz rodem z komiksu i to w klasycznym wydaniu. Do tego w tle słyszymy głosy dowódców polskiego podziemia w analogowym, oryginalnym brzmieniu – mówi Maciej Piwowarczuk, prezes Fundacji na rzecz Wielkich Historii.