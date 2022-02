80. rocznica powstania Armii Krajowej. Chwała Bohaterom!

Armia Krajowa była siłą zbudowaną na woli walki o wolną Polskę; postawa żołnierzy AK stanowiła fundament, na którym zbudowana została dzisiejsza wolna Polska - mówił szef MON Mariusz Błaszczak w niedzielę podczas uroczystości z okazji 80. rocznicy powstania Armii Krajowej.

Spotykamy się dziś, w tym szczególnym miejscu, przy Grobie Nieznanego Żołnierza, żeby oddać cześć żołnierzom Armii Krajowej. Żeby oddać cześć bohaterom, którzy poświęcili swoje życie dla wolnej Polski - mówił szef MON.

Przypomniał jednocześnie jak powstała Armia Krajowa i wskazywał, że była to armia, która stanowiła wojskowe ramię Polskiego Państwa Podziemnego. „To była armia, której zadaniem była walka o wolną Polskę, walka z niemieckim okupantem” - mówił.

Jak dodał, to zadanie zostało spełnione, „o tyle, o ile mogło być spełnione w tamtych czasach”.

Ale można powiedzieć wprost, że gdyby nie postawa żołnierzy Armii Krajowej nie byłoby później +Solidarności+, a gdyby nie było +Solidarności+, nie byłoby dziś wolnej Polski. A więc to przesłanie, ta postawa stanowiła fundament, na którym zbudowana została dzisiejsza wolna Polska - stwierdził Błaszczak.

Szef MON powiedział ponadto, że postawa żołnierzy AK stanowi wzór dla dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego.

Błaszczak wskazywał, że Armia Krajowa była dużą siłą zbudowaną na woli walki o wolną Polskę. „Siła zbudowana na postawie ludzi, którzy zostali wychowani w umiłowaniu do ojczyzny. To jest bardzo wielka wartość, to jest bardzo ważna wartość” - ocenił.