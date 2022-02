Ukraina: Największy w historii atak hakerski na banki i strony rządowe

Wtorkowy atak DDoS na banki i rządowe strony ukraińskie był największy w historii - poinformował w środę minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mychajło Fedorow. Według władz atak na portale rządowe trwa

Fedorow powiedział podczas briefingu, że wtorkowy atak był największym w historii Ukrainy atakiem DDoS na portale rządowe i sektor bankowy.

Według niego celem była destabilizacja sytuacji i sianie paniki.

Wiktor Żora, przedstawiciel państwowej służby łączności specjalnej i ochrony informacji, przekazał, że atak na strony rządowe trwa.

USA/ Media: rosyjscy hakerzy na zlecenie rządu zinfiltrowali ukraińskie systemy komputerowe

Rosyjscy hakerzy działający na zlecenie rządu zinfiltrowali sieci komputerowe wojska, sektora energii i innych systemów kluczowych dla bezpieczeństwa Ukrainy, aby zebrać dane potrzebne w przypadku inwazji Rosji - podaje w środę dziennik „The Washington Post” za nowo odtajnionymi informacjami amerykańskiego wywiadu.

Według anonimowego amerykańskiego urzędnika Moskwa może dążyć do zakłócenia działań ukraińskich podmiotów, które świadczą kluczowe usługi, takie jak energia elektryczna, transport, finanse i telekomunikacja w celu wsparcia operacji wojskowych, lub wywołania paniki, co mogłoby doprowadzić do destabilizacji kraju.

We wtorek największy bank komercyjny na Ukrainie PrivatBank został dotknięty atakiem typu „blokada usług”, który tymczasowo ingerował w transakcje bankowości internetowej klientów. Zakłócone zostały również strony internetowe ministerstwa obrony i sił zbrojnych Ukrainy. Nie przekazano, kto stał za atakami.

Wedle informacji „The Washington Post” w ukraińskich systemach zauważono hakerów pracujących dla rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) i Głównego Zarządu Bezpieczeństwa (GRU).

Rząd USA ustalił jedynie, że Rosja może podjąć szkodliwe kroki w cyberprzestrzeni, a nie, że tak się stanie - przekazał „The Washington Post” anonimowy rozmówca. Dodał także, że Stany współpracują z Ukrainą w celu wzmocnienia jej cyberobrony. Jak przewidują Amerykanie, w najbliższym czasie możliwy jest cyberatak na Ukrainę lub na członka NATO.

Wedle amerykańskich analityków cyberataki odgrywają kluczową rolę w próbie destabilizacji ukraińskiego społeczeństwa przez Rosjan. Rosyjscy hakerzy zaprojektowali specjalne złośliwe oprogramowanie przeciwko ukraińskim systemom.

W 2017 r. Rosjanie zainfekowali wirusem komputerowym ukraińskie ministerstwa, banki i firmy energetyczne. Wirus rozprzestrzenił się również poza Ukrainę, co prawdopodobnie nie było intencją Rosjan, i spowodował straty rzędu miliardów dolarów na całym świecie.

W styczniu tego roku hakerzy zakłócili działanie kilku ukraińskich sieci rządowych za pomocą oprogramowania, które wyczyściło dane z komputerów kilku państwowych agencji, czasowo uniemożliwiając ich działanie. Analitycy twierdzą, że najbardziej prawdopodobnymi sprawcami ataku są Rosjanie. Amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne Microsoft wykryło atak i pomogło go złagodzić. W śledztwie w tej sprawie pomaga FBI.

W zeszłym miesiącu NATO i Ukraina podpisały porozumienie, które pozwoli Ukrainie stać się członkiem programu wymiany informacji o złośliwych oprogramowaniach.

PAP/KG