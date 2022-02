Pandemia słabnie - wirus nadal straszy

Władze federalne USA ostrzegają amerykańskich podróżnych przed odwiedzaniem 135 różnych krajów z powodu pandemii Covid-19. Do krajów, których należy unikać zaliczają m.in. Polskę i jej sąsiadów.

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) opublikowały listę krajów, do których odradzają podróżowanie, dzieląc je w zależności od stopnia zagrożenia koronawirusem na cztery poziomy. Do objętych czwartym, bardzo wysokim poziomem ryzyka zaliczają 135 krajów. Znajduje się pośród nich m.in. Polska oraz jej sąsiedzi.

Większe kraje są uważane za mające bardzo wysoki poziom zagrożenia Covid-19, kiedy zgłaszają ponad 500 przypadków nowych zachorowań na 100 tys. osób w ciągu ostatnich 28 dni.

Spośród państw Europy Zachodniej w czwartej grupie znalazły się m.in. Austria, Francja, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy. Do czwartej kategorii należą też Australia, Brazylia, Grecja, Kanada, Meksyk, Rosja.

„Unikaj podróży do tych miejsc. Jeśli musisz, upewnij się, że jesteś w pełni zaszczepiony przed podróżą” – przestrzegają CDC. Zwracają zarazem uwagę, że mimo zaleceń, niektórzy podróżni wciąż odwiedzają lub planują podróże do krajów objętych poziomem 4.

CDC publikują listę z uwzględnieniem zachodzących zmian co tydzień. Ostatnio dodały do najbardziej zagrożonych Covid-19 m.in. Białoruś, Izrael, Japonię, Koreę Południową oraz Kubę. Niezależnie od tego wezwały do unikania podróży do Afganistanu, Korei Północnej, Turcji i 36 innych państw, w których poziom zakażeń Covid-19 określiły jako nieznany.

Według CDC najmniejszą liczbę przypadków wirusa notuje siedem krajów. Plasują się w kategorii pierwszej, a są w ich gronie m.in. Chiny, Hong-Kong i Tajwan.

W odniesieniu do Polski władze USA twierdzą, że w przypadku, kiedy ktoś tam musi pojechać powinien być zaszczepiony.

„Nawet jeśli masz aktualną dawkę przeciwko wirusowi Covid-19, wciąż możesz być narażony na zakażenie, a także rozprzestrzeniać wirusa. Każda osoba w wieku 2 lat lub starsza powinna w zamkniętych pomieszczeniach publicznych nosić dobrze dopasowaną maseczkę” – apelują CDC. Nawołują też, aby przestrzegać wszystkich wymogów i zaleceń obowiązujących w Polsce.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski

PAP/ as/