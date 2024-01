Kryzys turystyczny w USA. Powołano specjalną komisję

Turystyka w USA przeżywa kryzys od czasu pandemii COVID-19. Według ostatniego rankingu Amerykę wyprzedza 16 innych krajów. Na pierwszym miejscu plasuje się Wielka Brytania.

Przyczyny niepowodzenia Bloomberg upatruje m.in. w niedoborach kadrowych, opóźnieniach w wydawaniu wiz, a nawet podziałach politycznych w kraju. Zniechęca to zagranicznych turystów do odwiedzania Stanów Zjednoczonych.

Jak wynika z opublikowanego 11 stycznia badania US Euromonitor International na zlecenie US Travel Industry do końca 2023 roku sektor ten osiągnął zaledwie 84 proc. poziomu w zestawieniu z 2019 rokiem.

Chiny na ostatnim miejscu

Wśród 18 objętych rankingiem krajów Ameryka zajęła 17. miejsce. Najlepsze wyniki osiągnęły Wielka Brytania, Francja i Turcja.

Chińska branża turystyczna znalazła się na ostatniej 18. pozycji. Bloomberg tłumaczy to opóźnionym wznowieniem turystyki w ChRL i nikłym wyborem tras lotniczych. Zwraca też uwagę na wysokie, trzecie miejsce Turcji pomimo napięć politycznych i klęsk żywiołowych, które miały miejsce w zeszłym roku.

Stany Zjednoczone mają problemy

Uplasowanie Stanów Zjednoczonych na 17. miejscu na liście 18 największych rynków turystycznych powinno być sygnałem alarmowym. (…) Powinno zmusić ludzi na Kapitolu do zadania bardzo ważnych pytań – ocenił Geoff Freeman, dyrektor generalny US Travel.

Sytuacja stała się powodem utworzenia nowej Komisji ds. Bezproblemowego i Bezpiecznego Podróżowania. Liczy 12 ekspertów z sektora prywatnego i rządu, w tym byłych przywódców Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Administracji ds. Bezpieczeństwa Transportu, amerykańskiej Służby Celnej i Ochrony Granic, a także byłych ambasadorów USA.

Przyczyny klęski: niedobory, opóźnienia, podziały

W opinii US Travel badanie Euromonitor pomogło zidentyfikować na razie kilka obszarów, które należy potraktować priorytetowo. Są pośród nich cła, kontrola pasażerów i sprawa wiz.

Według odrębnego raportu firmy badawczej Tourism Economics fiasko w usprawnieniu przestarzałego procesu kontroli może spowodować, że podróżni z USA zrezygnują z aż 3 mln podróży krajowych rocznie, co spowoduje stratę 7,4 mld dolarów w tym roku. W ciągu najbliższych 10 lat z powodu nadmiernego czasu oczekiwania na wizy Ameryka może natomiast stracić kolejne 150 mld dolarów.

Globalne wzorce turystyczne

Stawką jest stabilność amerykańskiej gospodarki turystycznej – zwrócił uwagę Bloomberg.

Freeman spodziewa się pozyskać środki na modernizację turystyki w USA. Wskazał na dochody, jakie przynoszą odwiedzający, w tym z podatków płaconych od zakwaterowania i zakupów.

Badania US Euromonitor wykazuje, że w pierwszej piątce krajów o najlepiej rozwiniętej turystyce są jeszcze Włochy i Kanada. W pierwszej 10. znalazły się też Hiszpania (7), Niemcy (8) i Grecja (9).

