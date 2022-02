Specjaliści od gier zgarniają krocie! Zarobki szokują

Specjaliści odpowiedzialni tworzenie gier, w tym przede wszystkim programiści, ze znajomością najpopularniejszych języków programowania, w tym m.in. Swifta i Javy, mogli w styczniu 2022 r. liczyć na zarobki nawet ok. 21 tys. zł netto - poinformowała we wtorkowym komunikacie firma Evolution.

Evolution to szwedzki dostawca gotowych rozwiązań dla operatorów gier online, obecny na rynku od 15 lat, z 10. centrami inżynieryjnymi i zatrudniający na świecie przeszło 12 tys. pracowników, w tym ponad 1000 programistów.

Jak podaje Evolution, powołując się na styczniowe dane z portalu No Fluff Jobs, na miejscu pierwszym pod względem wysokości wynagrodzeń uplasowali się specjaliści pracujący w języku Java. Mediana górnych i dolnych widełek wynagrodzeń netto + VAT dla znających tę technologię, w przypadku umowy B2B wyniosła 16-21,8 tys. zł, a umowy o pracę w kwotach brutto – 12-17,5 tys. zł.

Na miejscu drugim uplasował się język Swift. Specjaliści z jego znajomością, tworzący gry, mogą liczyć na zarobki w granicach 15-21 tys. zł na B2B oraz 13-17 tys. zł na umowę o pracę. Na trzecim miejscu jest język zaś C#. Tutaj można liczyć na 14,7-20,2 tys. zł na umowie B2B i 12,5-19,3 tys. zł na umowę o pracę.

„Specjaliści od Androida mogli liczyć na wynagrodzenia w granicach 14,3-20 tys. zł na B2B oraz 12,2-17 tys. zł na umowę o pracę, a ci od C++ na niewiele niższe – między 14 a 20 tys. na B2B i 12-17 tys. zł na umowę o pracę. Z kolei w przypadku JavaScriptu, kształtowały się one w granicach 13-18,9 tys. zł na B2B i 12-17 tys. na umowę o pracę” - napisano w komunikacie.

„Jednym z najpopularniejszych języków programowania wykorzystywanych do programowania gier na różne platformy jest C++. Jednak ze względu na swoją specyfikę, dużo łatwiej przyswaja się go znając już inną technologię. Stąd, dla początkujących, pragnących wkroczyć do branży najlepszym rozwiązaniem będzie m.in. C#, JavaScript oraz Java – wszechstronna, popularna, umożliwiająca łatwe pisanie, debugowanie i kompilację kodu. W przypadku gier wyłącznie na urządzenia mobilne, popularny jest przede wszystkim Swift i Android” - powiedział, cytowany w komunikacie, menedżer w Evolution Juris Krikis.

„Ci, którzy mogą pochwalić się znajomością którejś z powyższych technologii, mogą śmiało próbować swoich sił w tworzeniu gier przy pomocy silników takich jak np. Unity czy wykorzystywany przez nas Unreal” - dodał.

W komunikacie wskazano, że wartość branży gier na świecie wyniosła w ubiegłym roku ponad 172 mld dolarów, a w roku 2027 przekroczy 314 mld dolarów.

