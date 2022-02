Wojna w Ukrainie w mediach społecznościowych. Komentarze światowe, europejskie i polskie

Musimy natychmiast zareagować na przestępczą agresję Rosji na Ukrainę. Europa i wolny świat muszą powstrzymać Putina. Dzisiejsza Rada Europejska powinna zatwierdzić najcięższe z możliwych sankcji. Nasze wsparcie dla Ukrainy musi być prawdziwe – napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

Dziś o 5.48 rozmawiałem z Prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zelenskim @ZelenskyyUa. Doszło do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jej skala jest najprawdopodobniej szeroka. To bezprecedensowy akt gwałtu na normach prawa międzynarodowego. Rosja wyklucza się z międzynarodowej wspólnoty - to wpis na twitterze prezydenta Andrzeja Dudy.

Boris Johnson na twitterze: Jestem zbulwersowany przerażającymi wydarzeniami na Ukrainie i rozmawiałem z prezydentem Zełenskim, aby omówić dalsze kroki. Prezydent Putin wybrał drogę rozlewu krwi i zniszczenia, przeprowadzając ten niesprowokowany atak na Ukrainę. Wielka Brytania i nasi sojusznicy zareagują zdecydowanie.

Francja zdecydowanie potępia decyzję Rosji o rozpoczęciu wojny z Ukrainą. Rosja musi natychmiast zakończyć swoje operacje wojskowe – napisał na twitterze Emmanuel Macron.

Olaf Scholz, kanclerz Niemiec: Rosyjski atak na Ukrainę jest rażącym naruszeniem prawa międzynarodowego. Nic nie może go usprawiedliwić. Niemcy zdecydowanie potępiają ten lekkomyślny czyn prezydenta Putina. Nasza solidarność jest z Ukrainą i jej mieszkańcami.

Rząd Hiszpanii potępia agresję Rosji na Ukrainę i solidaryzuje się z rządem i narodem ukraińskim.Pozostaję w bliskim kontakcie z naszymi partnerami i sojusznikami w Unii Europejskiej oraz @NATO by koordynować naszą reakcję. - napisał na twitterze Pedro Sanchez, premier Hiszpanii.

RO