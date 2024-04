Państwa reagują na atak Iranu. "III wojna światowa?"

Świat potępia nocny atak Iranu na Izrael, jednocześnie wspomina się o możliwej eskalacji konfliktu. Według prezydenta Kolumbii, Gustavo Petro, świat stoi na progu trzeciej wojny światowej.

MSZ RP oświadczyło w nocy z sobotę na niedzielę, że Polska z całą mocą potępia ataki na Izrael rozpoczęte przez Iran.

Wzywamy Iran i jego sojuszników do zachowania powściągliwości i natychmiastowego zaprzestania działań wojennych - oznajmiło.

Polskie MSZ podkreśliło, że „priorytetem jest zapewnienie stabilności i pokoju w regionie”.

Nasze zobowiązanie na rzecz bezpieczeństwa Izraela wobec zagrożeń z Iranu jest żelazne - napisał w sobotę prezydent USA Joe Biden na portalu X.

Spotkałem się z moim zespołem ds. bezpieczeństwa narodowego, by uzyskać informacje na temat ataków Iranu przeciwko Izraelowi - dodaje prezydent.

W naradzie uczestniczyli wszyscy najważniejsi przedstawiciele administracji, w tym szef Pentagonu Lloyd Austin, sekretarz stanu Antony Blinken, doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan, najwyższy rangą dowódca wojskowy gen. C.Q. Brown jr. oraz dyrektor CIA Bill Burns.

Włochy, przewodniczące w tym roku G7, zwołały na niedzielne popołudnie wideokonferencję przywódców tej grupy w celu przedyskutowania sytuacji po ataku Iranu na Izrael - podała agencja Ansa za źródłami w rządzie w Rzymie.

Z inicjatywy premier Włoch Giorgii Meloni rozmowy mają przeprowadzić z jej udziałem przywódcy USA, Kanady, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Japonii.

Według izraelskich sił zbrojnych w sobotę z Iranu wystrzelono w kierunku Izraela ponad 300 dronów i pocisków balistycznych.

To jest punkt zwrotny. Konieczna jest zdecydowana odpowiedź na tę agresję - pisze portal dziennika „Tagesspiegel”. „Irański reżim stanowi zagrożenie nie tylko dla regionu, ale dla wszystkich” - podkreśla.

W ostatnich dniach pojawiło się wiele ostrzeżeń, takich jak to od prezydenta USA Joe Bidena”. Ale Iran zignorował je i zaatakował Izrael bezpośrednio za pomocą dronów i pocisków manewrujących. „To bezprecedensowy atak. Wojna cieni między dwoma arcywrogami weszła w nową, niezwykle krytyczną fazę - czytamy.

Na wiele pytań nie ma jeszcze odpowiedzi. „Ale jedno jest już jasne: irański reżim stanowi zagrożenie nie tylko dla regionu, ale dla wszystkich. Wszyscy powinni być tego świadomi najpóźniej teraz”.

„Tagesspiegel” zwraca uwagę między innymi na to, że Iran od dłuższego czasu współpracuje z innymi wrogami pokoju.

Dlatego też - jak pisze „Tagesspiegel” - po ataku na Izrael jeszcze pilniejsze staje się pokazanie reżimowi granic, których nie powinien już przekraczać.

„Kraj musi zostać odizolowany, a sankcje znacznie zaostrzone. Należy też zrobić wszystko, aby zapobiec przekształceniu się Islamskiej Republiki Iranu w potęgę nuklearną” - stwierdza niemiecki dziennik.

Atak Iranu na Izrael stwarza większe ryzyko eskalacji na Bliskim Wschodzie niż kiedykolwiek wcześniej i może zagrozić globalnemu bezpieczeństwu – powiedział w niedzielę Peter Szijjarto, minister spraw zagranicznych Węgier, które utrzymują bliskie relacje polityczne i wojskowe z Izraelem.

Stoimy po stronie Izraela – podkreślił Szijjarto w nagraniu opublikowanym na Facebooku. Wezwanie społeczności międzynarodowej do odpowiedzialnego zachowania i unikania eskalacji nigdy nie było ważniejsze i bardziej aktualne niż teraz – dodał polityk.

Zwrócił się jednocześnie do węgierskich obywateli, przebywających na Bliskim Wschodzie, o kontakt z węgierskimi placówkami w razie niebezpieczeństwa.

Premier Węgier Viktor Orban napisał wcześniej w mediach społecznościowych, że „eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa świata, w tym Węgier”.

Budapeszt i Tel Awiw łączą bliskie stosunki polityczne i wojskowe. W połowie ubiegłego roku Orban zapowiedział, że Węgry razem z Izraelem i Niemcami będą produkować drony bojowe. Węgierskie wojsko zaopatrzyło się również w radar ELM-2084, który funkcjonuje w ramach systemu obrony powietrznej „Żelazna Kopuła” (Iron Dome) w Izraelu.

Relacje osobiste pomiędzy premierami Węgier i Izraela, Viktorem Orbanem i Benjaminem Netanjahu, również są bardzo bliskie.

W ubiegłym roku media donosiły, powołując się na izraelski MSZ, że Węgry jako pierwsze państwo członkowskie UE przeniesie swoją ambasadę z Tel Awiwu do Jerozolimy. Rząd Węgier do tej pory nie podjął jednak takiej decyzji. W Jerozolimie funkcjonuje na razie jedynie węgierskie biuro handlowe.

Także sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres stanowczo potępił bezprecedensowy atak Iranu na Izrael. W komunikatach zwracano uwagę, że może on zdestabilizować cały region.

Jestem głęboko zaniepokojony bardzo realnym niebezpieczeństwem niszczycielskiej eskalacji na skalę całego regionu. Wzywam strony do zachowania maksymalnej powściągliwości, by uniknąć działań, które mogą doprowadzić do dużej konfrontacji zbrojnej na wielu frontach na Bliskim Wschodzie – oświadczył Guterres.