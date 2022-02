O co naprawdę chodzi Putinowi? Szokująca analiza

„Zdobycie Kijowa” jest środkiem do realizacji głównego celu, którym jest zmiana architektury bezpieczeństwa w Europie Środkowej. Długofalową konsekwencją jego działań będzie wyparcie NATO z Europy. Putin chce rozegrać USA tym, że zostanie europejskim buforem „bezpieczeństwa” w amerykańskiej rozgrywce z Chinami. Jednocześnie tym samym będzie chciał przekupić Niemcy

W nocy ze środy na czwartek Władimir Putin ogłosił w telewizyjny wystąpieniu rozpoczęcie „operacji specjalnej w Donbasie”.

Zdaniem publicysty „Gazety Bankowej” - Marka Budzisza „Rosyjski prezydent rozpoczął nie jednorazową „akcję” przeciw Ukrainie i kolektywnemu Zachodowi, ale rozciągniętą nawet lata politykę „grillowania” strategicznych rywali Rosji. (…)

„Zdobycie Kijowa” jest środkiem do realizacji głównego celu, którym jest zmiana architektury bezpieczeństwa w Europie Środkowej, pokazanie, że NATO nie daje gwarancji bezpieczeństwa NATO nie daje gwarancji bezpieczeństwa, co zdaniem rosyjskich ekspertów musi doprowadzić do faktycznej likwidacji Paktu i wycofania się Stanów Zjednoczonych z naszego kontynentu. Waszyngton zresztą jest nęcony przez Rosję mirażem jej bardziej powściągliwej polityki wobec perspektywy sojuszu z Chinami, co miałoby Amerykanom ułatwić rywalizację z Pekinem. Gdyby ta mieszanka presji wojskowej, negocjacji i kuszenia ze strony Kremla zadziałała, to wówczas, już po ewakuacji sił amerykańskich z Europy, Moskwa mogłaby przystąpić do realizacji swego głównego celu jakim wydaje się budowa nowego, kontynentalnego systemu bezpieczeństwa, od Lizbony po Władywostok, już z udziałem Rosji.