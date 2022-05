"La Stampa": Putin przeszedł w nocy operację. Ma sobowtóra

Prezydent Rosji Władimir Putin przeszedł operację w nocy z poniedziałku na wtorek - podał włoski dziennik „La Stampa” powołując się na swoje niesprecyzowane źródła. Powodem operacji ma być rak, na który choruje Putin.

Według gazety po to, aby zapewnić maksymalną dyskrecję, operację przeprowadzono w nocy.

Ponadto dziennikarz, który podał tę informację, napisał, że w celu ukrycia nieobecności Putina i stworzenia wrażenia, że nadal kontroluje on sytuację w kraju, rosyjskie służby specjalne stworzyły plan jego zastąpienia przez sobowtóra przez co najmniej 10 dni. Ma on pokazywać się publicznie.