Wypychają matki z dziećmi z siedzeń? W sieci wrze

Z jednej strony do zagranicznych mediów przebijają się wręcz „dramatyczne” relacje osób, które rzekomo z powodu koloru swojej skóry, nie mogą dostać się do Polski i są ponoć traktowani, jak „zwierzęta”. Z drugiej strony na Facebooku coraz więcej można spotkać takich relacji: to właśnie ci ludzie wypychają matki z dziećmi z pociągów

Kobiety są tam wypychane z pociągów, wyzywane, czekają kilka dni z dziećmi w kolejce. A co „panowie” płacą na granicy ( ukraińskiej ) i przechodzą bez problemu bo Polska musi ich przepuścić ..takie prawo…mamy wojnę - czytamy w relacji (pisownia oryginalna).

Przyjechaliśmy tam..oczywiście panuje haos ale to nie jest niczyja wina, w takiej sytuacji nie byliśmy , a Polacy jako naród okazali się cudowni! Co chwilę przyjeżdżał bus z darami, nie brakowało tam niczego . Ale za jakiś czas patrzymy, kurde gdzie chcą kobiety, matki z Ukrainy ? O co chodzi…? Mijają godziny a tam 95 % ludzi to zdrowi faceci z Afganistanu, Nigerii, Libanu, cyganie. Od razu mówię nie jestem żadną rasistką, tylko dziwi mnie fakt dlaczego nie ma tam Ukraińców.. Wzięłam Martę i poszłyśmy szukać kobiet z dzieci… Marta ciągle powatarzala ale to nie Ukraina..gdzie Ukraina..znaleźliśmy kilka rodzin..dosłownie kilka na kilkaset tysięcy ludzi. Jakbym tam nie była nie rozmawiała z tymi kobietami nie uwierzyłbym…wiecie jak to wygląda ? Kobiety są tam wypychane z pociągów, wyzywane, czekają kilka dni z dziećmi w kolejce. A co „panowie” płacą na granicy ( ukraińskiej ) i przechodzą bez problemu bo Polska musi ich przepuścić ..takie prawo…mamy wojnę … Marta płakała… Że jej bliscy tam są , marzną , chcą uciec przed wojną nie mogą… W skrócie Ukraina ru…a Ukrainę - sory za brzydkie słowa, ale to chyba najbardziej to opiszę.

Wiem że może ktoś napisze ale to są biedno studenci…nie to nie są biedni studenci. Pokazuje Wam zdjęcia jak to wygląda naprawdę. Tak się cieszę , że udało mi się pomóc komuś naprawdę i będę robić wszystko żeby pomóc jeszcze w taki sposób. Ale nie będę patrzeć jak oni leżą i jak wykorzystali okazję do przejścia granicy Dodałam tego posta na różne grupy , jest usuwany od razu. Przekazujcie to dalej. Niech Polska zamknie granicę dla tych którzy nie potrzebują jej przekraczać !

Tymczasem po stronie polskiej…

Jak podaje portal wPolityce.pl, w ostatniej relacji dziennikarzy BBC pojawia się dramatyczna relacja czarnoskórego mężczyzny, który przekonuje, że po polskiej stronie potraktowany był jak „zwierzę” przez uzbrojonych funkcjonariuszy. Mężczyzna przedstawia się, jako „Gabriel, student z Nigerii”. Dlaczego nie podano jego nazwiska? No i jakim cudem znalazł się po polskiej stronie granicy, skoro polisa Straż Graniczna” „nie przepuszcza czarnoskórych”? Na te pytania „dociekliwi” dziennikarze BBC nie byli w stanie odpowiedzieć.

Okazuje się, że „studenci z Afryki” bardzo często nie są w stanie wylegitymować się żadnym dokumentem tożsamości. Po polskiej stron ie prezentują ksera jakichś dokumentów, ale kopie są często fatalnej jakości. Straż Graniczna przypomina, że bez mrugnięcia przepuszczane są ukraińskie kobiety z dziećmi oraz osoby, u których można skutecznie przeprowadzić kontrolę tożsamości. Czarnoskórzy mężczyźni są przepuszczani przez granicę, ale podlegają dalszej kontroli, w ośrodkach organizowanych przez Straż Graniczną oraz lokalne władze, zwłaszcza urzędy wojewódzkie.

Wszystkie osoby, które są identyfikowane na granicy i nie posiadają dokumentów, są wpuszczane, ale będą sprawdzane już na terytorium Polski. Pomagamy, otwieramy drzwi, ale w sposób bezpieczny dla Polaków – zapewnia rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. - Jesteśmy świadomi ryzyka wynikającego z masowego napływu uchodźców i jesteśmy świadomi, że taki kanał może być wykorzystywany do lokowania wśród tych ludzi osób, które stwarzać mogą ryzyko dla Polski – mówił nam Stanisław Żaryn.

