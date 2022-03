Rosyjscy i białoruscy biathloniści wykluczeni ze świata sportu!

Zgodnie z nowymi zaleceniami MKOl, Międzynarodowa Unia Biathlonu (IBU) postanowiła zabronić udziału wszystkim rosyjskim i białoruskim sportowcom oraz oficjelom w swoich międzynarodowych zawodach aż do odwołania.

Komitet Wykonawczy IBU wcześniej zdecydował, że zakaże wszystkim reprezentacjom Rosji i Białorusi używania flag narodowych, hymnów i strojów w imprezach Pucharu Świata i Pucharu IBU, które zostały w kalendarzu do końca sezonu. Ponadto ogłoszono, że IBU wykroczy poza ówczesne zalecenia MKOl i zezwoli rosyjskim i białoruskim sportowcom na rywalizację jako zawodnicy neutralni, bez przyznawania punktów Pucharu Narodów dla żadnego z dwóch krajów.

Zgodnie z nowymi zaleceniami MKOl, Komitet Wykonawczy IBU postanowił nie wyrażać zgody na udział wszystkich rosyjskich i białoruskich sportowców oraz oficjeli w swoich międzynarodowych imprezach aż do odwołania. Unia będzie dalej omawiać potencjalne zawieszenie dwóch federacji narodowych w członkostwie w IBU, najpóźniej podczas spotkania zaplanowanego na 17 marca.

Rosyjska Unia Biathlonowa (RBU) została zdegradowana do tymczasowego członkostwa już w 2017 roku, co oznacza, że do 2026 roku w Rosji nie odbywają się ani nie są planowane jakiekolwiek wydarzenia, a przedstawiciele RBU nie piastują żadnego stanowiska w IBU.

Komitet Wykonawczy IBU uważa, że ta decyzja jest konieczna, aby solidaryzować się z Ukrainą i społecznością olimpijską oraz chronić integralność zawodów IBU i bezpieczeństwo uczestników imprez sportowych i innych wydarzeń.

Władze Unii składają najszczersze kondolencje z powodu śmierci 19-letniego ukraińskiego biathlonisty Jewhena Małyszewa, który zginął w tym tygodniu broniąc ojczyzny. IBU ponownie potępia rosyjskie ataki na Ukrainę i wsparcie udzielane przez Białoruś oraz podtrzymuje nadzieję na natychmiastowe zakończenie wojny.

PAP/RO