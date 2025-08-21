Mniej strachu wśród danych z Europy

Odczyty danych z Unii Europejskiej okazały się lepsze od oczekiwań. Inflacja nie zdziwiła. Zaskoczył za to optymizm menedżerów odpowiedzialnych za zamówienia, na podstawie odpowiedzi na których powstają ankiety PMI. FED boi się wpływu ceł na inflację.

Inflacja w strefie euro

Wczoraj poznaliśmy dane na temat inflacji w strefie euro. Nie spowodowały one rewolucji na rynkach. W sumie nie ma się czemu dziwić. Analitycy oczekiwali 2 proc. i otrzymali dokładnie 2 proc. Te odczyty są łatwiejsze do przewidywania, gdyż składają się z danych cząstkowych publikowanych już wcześniej przez kraje członkowskie. Wynik 2 proc. pokazuje, że jesteśmy właśnie dokładnie w celu inflacyjnym. Oznacza to, że kolejne obniżki stóp procentowych, nawet jeżeli będą miały miejsce, to będą już wynikały z próby rozpędzenia gospodarki. Ta bowiem w strefie euro rośnie w tempie 1,4 proc., co nie jest z pewnością docelową ambicją europejskich liderów. Nie zmienia to faktu, że tego typu cięcia nie powinny być liczne, co sugeruje, że jest to raczej czynnik umacniający euro względem pozostałych walut.

Zapiski z posiedzenia Fed

Stenogramy z posiedzeń Rezerwy Federalnej publikowane są standardowo z pewnym opóźnieniem. W rezultacie dopiero wczoraj poznaliśmy zapisy z lipcowej dyskusji. Niby jest to już historia, a jednak pewne poglądy przedstawiane w niej nadal mają wpływ na rynki walutowe. Najważniejszym elementem w tej dyskusji jest próba wyważenia potencjalnych problemów rynku pracy i ryzyk związanych ze wzrostem inflacji. Okazuje się, że w gronie decyzyjnym jest znacznie większa obawa przed negatywnym wpływem ceł na poziom cen, niż sądzono. Pojawiły się oczywiście standardowe fragmenty o reagowaniu na dane i elastyczności. Nie zmienia to faktu, że rynki wyszły z założenia, że większy nacisk na ryzyka związane z wojną celną potencjalnie oddala obniżki stóp procentowych. Na decyzję wrześniową nie powinno mieć to wpływu, ale trzecie cięcie w tym roku stoi pod dużym znakiem zapytania.

Dobra koniunktura w Europie

Od rana poznajemy kolejne odczyty indeksów koniunktury w przemyśle. Wygląda na to, że potencjalny lęk o kondycję europejskich gospodarek wspomniany powyżej powinien spadać. Główne gospodarki strefy euro pokazały bowiem dużo lepsze wyniki. Teoretycznie zarówno w Niemczech, jak i we Francji przeważają optymiści. Warto jednak zwrócić uwagę, że obydwa kraje pokazały wartości 49,9 pkt i były to rezultaty wyraźnie przekraczające oczekiwania. W rezultacie zbiorczy wynik dla całej strefy euro okazał się wyższy niż prognozowano i najwyższy od „pocovidowego” odbicia.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na odczyty indeksów PMI oraz:

14:30 – Kanada – inflacja producencka,

14:30 – USA – wnioski i zasiłek dla bezrobotnych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

