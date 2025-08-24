Branża winiarska: podwyżka akcyzy zasili szarą strefę

Wzrost cen wina odczuwany przez konsumentów będzie większy, niż wynikałoby to jedynie z samej podwyżki akcyzy na wyroby alkoholowe o 15 proc. w 2026 r. i 10 proc. w 2027 r. zapowiedzianej przez Ministerstwo Finansów, poinformowała ISBnews prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa (ZP PRW) Magdalena Zielińska.

„Prozdrowotne zmiany w naszym społeczeństwie są bardzo wyraźne - wystarczy spojrzeć na półki sklepowe i przeanalizować dane. Zgodnie z publikacjami Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, spożycie alkoholu w Polsce od kilku lat znacząco spada. Wszystkie branże alkoholowe odnotowują spadki sprzedaży i starają się dostosować do trendu, w którym konsumenci rezygnują z alkoholu, wybierając produkty typu NoLo. W tym kontekście nagła podwyżka akcyzy, przedstawiana przez Ministerstwo Finansów jako działanie prozdrowotne, wydaje się całkowicie zaskakująca. Trudno uwierzyć w prawdziwość takiego przekazu. To najprostsze wytłumaczenie, które ma pozytywnie prezentować resort w oczach opinii publicznej i sprawiać wrażenie dobrych intencji, a nie desperackiego poszukiwania wpływów do Skarbu Państwa” - powiedziała ISBnews prezes Magdalena Zielińska.

Duża podwyżka akcyzy grozi zniweczeniem pozytywnych trendów

„Jeżeli resort finansów argumentuje podwyżki troską o zdrowie publiczne, warto spojrzeć na fakty: wino stanowi jedynie 8 proc. spożywanego alkoholu w Polsce. Tymczasem kultura wina w naszym kraju rozwija się pięknie i nie wiąże się to ze wzrostem konsumpcji alkoholu, lecz z umiarkowaniem i pozytywną zmianą naszego stosunku do alkoholu, ewolucją w kierunku modelu ‘zachodnioeuropejskiego’. Polskie winnice rosną w siłę, a świadoma, umiarkowana konsumpcja wina staje się częścią kultury stołu. Polityka zakładająca tak duże podwyżki akcyzy grozi zniweczeniem tych pozytywnych trendów” - dodała.

Podkreśliła też, że w wielu krajach Unii Europejskiej - w tym w sąsiadujących z Polską, takich jak Niemcy, Czechy czy Słowacja - wino w ogóle nie jest obciążone akcyzą. Taka polityka sprzyja stabilnym cenom i jednocześnie wspiera rozwój kultury wina.

„W Polsce każda podwyżka akcyzy, pogłębia dysproporcje cenowe w porównaniu z zagranicą, uderzając zarówno w krajowych producentów, jak i dystrybutorów. W dobie łatwego handlu internetowego zakup alkoholu za granicą jest banalnie prosty, a import wina w deklarowanych ‘ilościach na własny użytek’, który w rzeczywistości zasili szarą strefę, staje się coraz bardziej opłacalny. Trzeba też pamiętać, że zmiany akcyzy wpływają na ceny detaliczne silniej, niż sugerowałby sam nominalny wzrost stawki. Akcyza doliczana jest do ceny netto, a następnie powiększana o marże procentowe i podatek VAT. W rezultacie wzrost cen wina odczuwany przez konsumentów będzie większy, niż wynikałoby to jedynie z samej podwyżki akcyzy” - podsumowała prezes ZP PRW.

Zapowiedzi zmian podatkowych resortu finansów

Ministerstwo Finansów przedstawiło w czwartek dwa projekty ustaw dotyczących zdrowia publicznego. Jako pierwsze proponuje aktualizację stawek akcyzy na wszystkie napoje alkoholowe, co ma na celu ograniczenie spożycia napojów alkoholowych, a w konsekwencji redukcję negatywnych skutków jego nadużycia. Ministerstwo planuje podwyższenie stawek akcyzy na wyroby alkoholowe (alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie) o 15 proc. w 2026 r. i o 10 proc. w 2027 r. Resort podał, że z powodu wzrostu dostępności do alkoholu wprowadzona w 2022 r. mapa drogowa wymaga aktualizacji.

Ministerstwo przedstawiło też projekt ustawy przewidujący podwyższenie opłaty cukrowej, w tym opłaty za zawartość kofeiny lub tauryny, które występują m.in. w napojach energetycznych. Celem procedowanej nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym jest także uproszczenie systemu opłaty cukrowej m.in. poprzez przeniesienie obowiązku zapłaty opłaty na początek łańcucha dostaw. Projekt przewiduje również doprecyzowanie zasad obliczania i pobierania należnej opłaty.

Barbara Woźniak, ISBnews, oprac. sek

