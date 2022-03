USA szykuje 10 mld dolarów na pomoc dla Ukrainy

Biały Dom zwrócił się w czwartek do Kongresu o uchwalenie pakietu wydatków w wysokości 10 mld dolarów na pomoc humanitarną i wojskową dla Ukrainy - oznajmiła w czwartek szefowa Biura Zarządzania i Budżetu (OMB) Shalanda Young. Pieniądze mogą być wykorzystane również na wsparcie obrony państw wschodniej flanki NATO

Jak oznajmiła Young, fundusze mają zostać użyte na „dostarczenie dodatkowej pomocy humanitarnej, wojskowej i gospodarczej dla Ukrainy i jej sąsiedztwa w nadchodzących dniach i tygodniach”. Wchodzi w to również „dodatkowe wsparcie dla rozmieszczenia wojsk USA w krajach sąsiadujących”, sfinansowanie działalności specjalnego zespołu do identyfikacji i przejęcia majątku rosyjskich oligarchów, wzmocnienie obrony przeciwko cyberatakom, a także pomoc we wzmocnieniu stabilności ukraińskiej sieci energetycznej poprzez integrację z siecią europejską.

Kwota 10 mld dolarów jest wyższa od pierwotnie podawanej liczby 6,5 mld, o którą miał się zwrócić Biały Dom. Szczegóły ustawy mają być opracowane w Kongresie. Według źródła PAP w jednej z kluczowych komisji po stronie Demokratów niewykluczone jest zwiększenie tej kwoty.

„Uważam, że to wciąż za mało” - powiedział rozmówca PAP, dodając, że nie jest jedynym, który tak myśli.

Pakiet musi zostać uchwalony do 11 marca, kiedy administracji skończą się środki przewidziane w prowizorium budżetowym. W ramach negocjacji budżetowych opracowywany jest też szerszy, długoterminowy pakiet pomocy dla Ukrainy.

