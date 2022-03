Polskie paliwa najtańsze w całej Unii Europejskiej

Mimo poważnych wstrząsów po inwazji Rosji na Ukrainę i kryzysu energetycznego, sprzedawane na polskim rynku paliwa pozostają najtańsze w Unii Europejskiej.

Choć obserwujemy też skokowy wzrost cen paliw we wszystkich krajach w Europie. W szczególności dotyczy to oleju napędowego, na który popyt rósł na Starym Kontynencie jeszcze przed rozpoczęciem działań wojennych na Ukrainie. Mimo to, w Polsce zarówno benzyna jak i olej napędowy są dzisiaj najtańsze w całej Unii Europejskiej.

Obecnie za litr benzyny w Polsce zapłacimy średnio 5,87 zł. Dla porównania za ten sam produkt Czesi muszą zapłacić 7,25 zł, Słowacy 7,56 zł. Litwini 7,29 zł a Grecy ponad 9 zł (9,18 zł).

Z kolei litr oleju napędowego na rynku krajowym kosztuje średnio 5,92 zł. W Czechach jest to odpowiednio 6,99 zł, na Słowacji 7,12 zł, na Litwie 7,10 zł, a w Grecji ponad 7,89 zł (dane e-petrol.pl z 2 marca 2022 r.).

Porównując ceny paliw nie można również zapominać o czynnikach zewnętrznych - zupełnie niezależnych od koncernów paliwowych - a mających szczególnie istotny wpływ na ich wysokość. I tu należy wskazać choćby na wzrost ceny ropy naftowej powyżej 110 USD za baryłkę, czy wzrost kursu samego dolara o 33 proc. w ciągu ostatnich dziesięciu lat (z 3,22 zł w 2012 roku do ponad 4,30 zł obecnie).

Mat.pras./kp