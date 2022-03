Kolejna zbrodnia Rosji: Ostrzelano konwój humanitarny

Rosjanie ostrzelali rakietami Grad konwój humanitarny jadący do Mariupola; nikt nie ucierpiał dostawy nie zostały zniszczone. Zbombardowano też biuro Czerwonego krzyża - poinformował w nocy z wtorku na środę doradca mera Mariupola Petro Andruszczenko, cytowany przez Ukrinform.

Andruszczenko ocenił, że zaatakowanie zarówno konwoju, jak i biura Czerwonego Krzyża nie było przypadkiem. „Cel, do którego zmierzał konwój humanitarny był zachowany w tajemnicy. Zatem okupanci założyli, że udaje się on do składów Czerwonego Krzyża” - wyjaśnił.

Dodał, że dostarczanie pomocy humanitarnej utrudniają poważnie zniszczenia infrastruktury.

Ukrinform przypomina, że Rosjanie ostrzeliwują konwoje z pomocą humanitarną od trzech dni.

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk zapowiedziała, że w środę strona ukraińska „zwróci się ponownie do rosyjskich najeźdźców o otworzenie korytarza humanitarnego między Mariupolem a Zaporożem”.

Ukraina stara się dostarczyć 90 ton żywności, leków i wody do oblężonego Mariupola.

PAP/ as/