Ceny ropy wystrzeliły po ataku rakietowym Rosji

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku rosną po ataku Rosji rakieta międzykontynentalną i rosyjskich bombowców na Ukrainę - informują maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na XII kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 69,50 USD, wyżej o 1,09 proc.

Brent na ICE na I 2025 jest wyceniana po 73,52 USD za baryłkę, po zwyżce o 0,98 proc.

„Spodziewamy się, że w przyszłym roku ceny ropy mogą testować nowe minima, bo ryzyka geopolityczne mogą się zmniejszyć, a większego znaczenia nabiorą +niedźwiedzie+ czynniki związane z fundamentami rynku ropy” - oceniają w rynkowej nocie analitycy Macquarie Group. Dodają, że chodzi m.in. o obawy o chiński popyt na towary oraz planowane przez kraje OPEC+ przywracanie na rynki ropy dodatkowych dostaw surowca.

Rosjanie użyli broni strategicznej

Sześciu bombowców strategicznych użyła Rosja w czwartek rano w ataku rakietami manewrującymi na cele w Ukrainie, które zgodnie z oficjalnymi informacjami trafiły w miasto Dniepr w południowo-wschodniej części tego kraju.

Rosja użyła też międzykontynentalnej rakiety balistycznej (ICBM), odpalonej z rosyjskiego obwodu astrachańskiego – powiadomiły w czwartek ukraińskie Siły Powietrzne. Taki pocisk może przenosić ładunki jądrowe, a jego zasięg wynosi do 6 tys. km.

Międzykontynentalna rakieta balistyczna użyta w czwartek przez Rosję w ataku na Ukrainę nie przenosiła ładunku jądrowego - poinformowała agencja AFP, powołując się na źródło w ukraińskim wojsku.

Według rozmówcy AFP świadczy o tym ograniczony zakres zniszczeń. Cytowane przez francuską agencję władze lokalne podały, że w wyniku rosyjskiego ataku, do którego wykorzystano m.in. ICBM, obrażenia odniosły dwie osoby. . Strona ukraińska nie ujawniła, jakiego typu rakietę balistyczną wystrzelili Rosjanie i czy trafiła ona w cel. Wiadomo jedynie, że poranne, zmasowane uderzenie rakietowe skierowane było na miasto Dniepr w południowo-wschodniej części kraju.

Czy użyto rakiety RS-26 Rubież?

Dzień wcześniej, w środę, ukraiński portal Defence Express, odnosząc się do niebezpieczeństwa użycia przez Rosjan międzykontynentalnego pocisku balistycznego, analizował możliwości rakiety RS-26 Rubież.

„RS-26 Rubież jest pociskiem balistycznym średniego zasięgu i zasadniczo jest reinkarnacją słynnego radzieckiego RSD-10 Pionier” – pisał portal. „Jedne źródła wskazują, że będzie to testowy wystrzał z poligonu Kapustin Jar w obwodzie astrachańskim, inne mówią, że będzie to wystrzał bojowy, co jest skrajnie mało prawdopodobne” – oceniał Defence Express.

Według portalu prace nad RS-26 Rubież rozpoczęły się nie później niż w 2006 r. i prowadzone były w tajemnicy, gdyż naruszało to traktat o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych krótkiego i średniego zasięgu INF z 1987 r.

„Dokładne charakterystyki RS-26 Rubież są obecnie nieznane. Wśród najbardziej wiarygodnych informacji znana jest masa startowa w granicach 40-50 ton, zasięg do 6000 km i wyposażenie w postaci czterech oddzielnych głowic bojowych o mocy 0,3 Mt każda” – pisał Defence Express.

Putin ekskaluje napięcie

We wtorek rosyjski dyktator Władimir Putin zatwierdził nowelizację doktryny nuklearnej, która przewiduje, że podstawą użycia przez Moskwę broni jądrowej byłoby „krytyczne zagrożenie” suwerenności i integralności terytorialnej Białorusi i Rosji” lub udostępnienie „terytorium i zasobów” do agresji na Rosję.

Była to odpowiedź na niepotwierdzone dotąd oficjalnie informacje o udzieleniu przez administrację USA pozwolenia Ukrainie na wykorzystywanie broni amerykańskiej do rażenia celów w głębi Rosji. We wtorek Ukraina i Rosja poinformowały, że Kijów użył amerykańskich rakiet ATACMS do uderzenia w rosyjski skład amunicji w obwodzie briańskim, ok. 130 km od granicy z Ukrainą. Pojawiły się także informacje, że Ukraina po raz pierwszy ostrzelała cele w Rosji brytyjskimi pociskami dalszego zasięgu Storm Shadow.

Z Kijowa Jarosław Junko (PAP), sek

