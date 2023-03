"Rosjanie - nie adoptujcie ukradzionych nam dzieci!" Wstrząsający apel!

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk wezwała we wtorek Rosjan, by nie adoptowali dzieci, które jak to określiła, zostały w czasie wojny „skradzione” na Ukrainie i wywiezione do Rosji.

„Zdecydowanie zalecam obywatelom Rosji, aby nie adoptowali ukraińskich sierot, które zostały nielegalnie wywiezione z tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy” - napisała na Telegramie Wereszczuk.

„Jeszcze raz przypominam wszystkim rosyjskim tzw. rodzicom adopcyjnym i „opiekunom”: prędzej czy później będziecie musieli odpowiedzieć” - dodała.

Reuters przypomina, że w marcu Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał nakaz aresztowania rosyjskiego dyktatora Władimira Putina oraz Marii Lwowej-Biełowej, rosyjskiej komisarz ds. praw dziecka, oskarżając ich o zbrodnię wojenną polegającą na nielegalnym deportowaniu setek dzieci z Ukrainy.

Według ukraińskiego ministerstwa ds. reintegracji terenów okupowanych, za nielegalnie deportowane uważa się obecnie 19 514 ukraińskich dzieci.

PAP/ as/