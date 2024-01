Wspierani przez Iran szyiccy rebelianci Huti są jedną ze stron wciąż tlącej się wojny domowej w Jemenie i kontrolują północny zachód tego kraju. Od 19 listopada atakują statki przepływające przez Morze Czerwone twierdząc, że w ten sposób wspierają walczący z Izraelem palestyński terrorystyczny Hamas. Deklarują, że ich ataki obejmują statki związane z Izraelem, choć wiele z zaatakowamych jednostek nie miało powiązań z tym krajem.

Katarska telewizja Al Dżazira, powołująca się na źródła lokalne, twierdzi, że nie odnotowano żadnych ofiar, a „dokładny cel ataków jest niejasny”.

Od piątku siły powietrzne USA i Wielkiej Brytanii, przy wsparciu logistycznym Australii, Bahrajnu, Kanady i Holandii, przeprowadziły liczne uderzenia na jemeńskie cele, należące do rebeliantów Huti. Militarne uderzenie sił sprzymierzonych było bezpośrednią odpowiedzią na ataki ruchu na statki handlowe na Morzu Czerwonym.

Portal brytyjskiego dziennika „Guardian” podkreślił, powołując się na dyrektora ds. operacji Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych, generała Douglasa Simsa, że USA spodziewają się nowych ataków jemeńskich rebeliantów Huti.

Natomiast Wesley Clark, generał armii amerykańskiej w stanie spoczynku, wyjaśnił na antenie stacji CNN, jak będzie wyglądać postępowanie sił zbrojnych USA.

Jak powiedział w rozmowie z jedną z egipskich stacji telewizyjnych dyrektor zarządu kanału, Osama Rabie, od początku roku wpływy spadły o 40 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r., a liczba przepływających statków - o 30 proc. Pogrążony w kryzysie ekonomicznym Egipt w ubiegłym roku odnotował rekordowe, przekraczające 9,4 mld dolarów dochody z kanału.

W artykule opublikowanym w „The Sunday Telegraph” Cameron podkreślił, że ataki na cele Huti były „konieczne, proporcjonalne i zgodne z prawem”. Zapewnił, że Królewskie Siły Powietrzne podjęły „szczególne starania, aby uniknąć ofiar wśród ludności cywilnej”.

Przypomnijmy, że w nocy z czwartku na piątek siły brytyjskie i amerykańskie dokonały uderzeń na pozycje rebeliantów, co było odpowiedzią na przeprowadzane przez nich ataku na statki handlowe przepływające w pobliżu wybrzeży Jemenu. Kolejnej nocy naloty przeprowadziły tylko wojska amerykańskie.

Twierdzenie Huti, że chodzi tu o Izrael i Gazę, jest nonsensem. Zaatakowali statki z krajów na całym świecie, zmierzające do różnych miejsc docelowych. Nasza wspólna akcja przyczyniła się w pewnym stopniu do osłabienia potencjału Huti zbudowanego przy wsparciu Iranu. Celowaliśmy w miejsca, z których, jak wiemy, przeprowadzano ataki. Dokładnie ocenimy wpływ tego, co zostało zrobione - napisał Cameron.

Ale co ważniejsze, wysłaliśmy jednoznaczny komunikat: to, co robią Huti, jest złe i jesteśmy zdeterminowani, aby to powstrzymać. Będziemy współpracować z sojusznikami. Zawsze będziemy bronić wolności żeglugi. I, co najważniejsze, będziemy gotowi poprzeć słowa czynami - dodał.