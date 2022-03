Portal Radia Kielce pomoże znaleźć zatrudnienie uchodźcom

Radio Kielce uruchomiło serwis projektpracaukraina.pl - to strona internetowa stworzona z myślą o obywatelach Ukrainy, którzy poszukują pracy nie tylko w Kielcach i województwie świętokrzyskim. Serwis ten daje możliwość skojarzenia tych, którzy chcą pracować z tymi, którzy szukają pracowników.

Poprzez portal, uchodźcy przebywający na terenie Polski będą mogli zamieszczać swoje ogłoszenia o chęci podjęcia pracy. Oferty pracy dla Ukraińców bezpłatnie będą mogli zamieszczać także pracodawcy. Zamieszczanie ogłoszeń na portalu projektpracaukraina.pl jest całkowicie bezpłatne.

Dziś w siedzibie urzędu wojewódzkiego odbyła się oficjalna prezentacja portalu.

Dziękuję wszystkim, którzy zdecydowali się przystąpić do tego projektu — mówi Janusz Knap, prezes Radia Kielce.

Mam nadzieję, że wszyscy samorządowcy będą przekazywać Ukraińcom, tym którzy uciekają przed wojną, informacje, że jest takie miejsce, gdzie mogą zamieszczać swoje oferty, a przedsiębiorcom, że mogą z tych ofert skorzystać. Co najważniejsze jest to projekt bezpłatny dlatego tym bardziej zachęcamy do korzystania z portalu — dodaje.