Ropa na rynkach we wtorek tanieje. Gaz drożeje

Notowania ropy Brent we wtorek około godziny 12:30 spadły o ponad 8,2 proc. do poziomu 97,7 dolarów, co oznacza, że za baryłkę tego surowca trzeba zapłacić mniej niż przed inwazją Rosji na Ukrainę.

Tanieje również amerykańska ropa WTI, która zanotowała 8,37-proc. spadek do 94,4 dolarów.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę 24 lutego baryłka Brent wyceniana była na 99 dolarów, a WTI - na 92,8 dolarów. Po inwazji Rosji na Ukrainę, w kulminacyjnym momencie wzrostów, ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dolarów za baryłkę.

Według analityków rynku, wpływ na ceny ropy naftowej mają obecnie m.in. informacje o wzroście przypadków Covid-19 w Chinach.

Z kolei na rynku gazu ceny surowca we wtorek rosną. Notowania kontraktów na gaz z dostawą w najbliższych miesiącach na holenderskim hubie TTF wzrosły we wtorek o 5,4 proc., do 120,7 euro za MWh.

PAP/RO