Trump przestrzegał Niemcy: Stajecie się zakładnikiem Rosji [wideo]

Muszę to powiedzieć, bardzo smutne jest, że Niemcy zawierają wielką umowę z Rosją na dostawy ropy i gazu – jeżeli waszym (NATO) zadaniem jest budowanie bezpieczeństwa względem Rosji, a Niemcy oferują Rosji wiele mld dol. rocznie. A więc my chronimy Niemcy, chronimy Francję i szereg innych krajów, ale nagle niektóre z nich podejmują inicjatywę i podpisują umowę z Rosją, aby zasilać Rosję miliardami dolarów. Naszym zadaniem jest chronienie was przez Rosją, ale oni płacą Rosji miliardy dol. – moim zdaniem to jest kompletnie nie w porządku. Ponadto poprzedni kanclerz Niemiec jest prezesem koncernu wydobywczego, który dostarczy gaz do Niemiec - mówił Donald Trump w 2018 r.

