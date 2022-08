Kanada: Putin używa dostaw energii jako broni na Europę

To może mieć sens - powiedział w środę 3 sierpnia Olaf Scholz o możliwym wydłużeniu działalności trzech elektrowni jądrowych. Kanclerz Niemiec uderza też w Rosję. Polityk uważa, że to Moskwa blokuje wysyłkę turbiny do gazociągu Nord Stream 1 – informuje serwis Wp.pl