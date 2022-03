Będą pieniądze z KPO? Komisarze UE dziś już nie protestowali

Dzisiaj, kiedy komisarz Janusz Wojciechowski pytał, kiedy będą pieniądze z KPO dla Polski, po raz pierwszy na kolegium komisarzy nikt nie protestował. Nikt nic nie mówił. Nie powiedzieli ani tak, ani nie. Zwykle przeważnie mówili „nie” - mówi portalowi wPolityce.pl źródło w kuluarach Unii Europejskiej – informuje portal wPolityce

Sytuacja dojrzewa do tego, żeby Polska te pieniądze otrzymała, aczkolwiek jest to o wiele za późno. Ale my się nie obrażamy. Za własne pieniądze pomagamy Ukraińcom i cierpliwie czekamy na tę sprawiedliwość, która powinna nadejść, bo to jest wstyd i kompromitacja dla Komisji Europejskiej, że z powodów politycznych do tej pory nie przekazywała tych pieniędzy, ale jakaś zapowiedź wstępna jest, że może coś się zadziać w nieodległym terminie – dodaje.

Pytany, jak KE podchodzi do uchodźców i czy są plany zwiększenia środków budżetowych na pomoc, czy stworzenia dodatkowych ścieżek dystrybucji tej pomocy nasz rozmówca odpowiada:

Na razie mamy do czynienia z kompromitacją działań UE - chodzi tu i o PE i o KE - mamy do czynienia z kompromitacją, bo w zasadzie nie napłynęło jeszcze żadne euro ani do uchodźców ani do krajów, które pomagają uchodźcom i to jest pewnego rodzaju żenada. Natomiast cały czas są zapowiedzi, że te pieniądze będą, że oczywiście będą przygotowane nowe instrumenty. Może być użyty Fundusz Azylowy. Na tę chwilę mogę powiedzieć, że tutaj ta wojna jest wciąż daleko. Wciąż tu się bardziej mówi o klimacie i o wadze uniezależnienia się od rosyjskiego gazu, od rosyjskiej energetyki, czy też rosyjskich kopalin poprzez inwestycje w farmy wiatrowe, w wiatraki, w zieloną energię, co my krytykujemy i mówimy, że to jest zdarzenie przyszłe i niepewne, bo nie wiemy, czy te farmy wiatrowe dostarczą tyle energii, żeby można było wykluczać węgiel czy gaz. Jesteśmy temu przeciwni.

Temu będziemy się do końca sprzeciwiać, bo UE i politycy europejscy zawiedli nas w ślepy zaułek, to znaczy cały Zachód kupował gaz tylko od Rosjan i tu się pojawił ten szantaż Putina. Powinniśmy więc byli kupować z różnych stron, z różnych kierunków gaz i powinniśmy pieniądze unijne dywersyfikować jeśli chodzi o inwestycje w energię. Nie tylko w zieloną energię, także w energię nuklearną, energię gazową i coraz czystszą energię, która pochodzi z węgla. Moim zdaniem trzeba uparcie pokazywać twarde realne warunki i mówić nie tylko o potrzebie czystego powietrza, ale o potrzebie bezpieczeństwa energetycznego w UE. Te pieniądze więc, które UE ma w tej chwili, zanim wyda, trzeba się dobrze zastanowić, w którym kierunku one zostaną wydane i nie może być tutaj dyktatu najmądrzejszych, nieomylnych prawie komisarzy, którzy po prostu się totalnie pomylili jeśli chodzi o uzależnienie UE od Rosji – zauważa.