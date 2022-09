Kowalczyk: Uruchamiamy 25 mld euro dla polskich rolników

Oto uruchamiamy 25 mld euro dla polskich rolników na kolejne 5 lat – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk na wspólnej konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawieckim i komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim, poświęconej zatwierdzeniu przez KE krajowego planu strategicznego dla rolnictwa.

„Dwa dni temu Komisja Europejska zatwierdziła Krajowy Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na 2023-2027, gdzie jest 25 mld euro na najbliższe 5 lat. To jest plan, w ramach którego wprowadzamy do wyrównania dopłat do mniejszych gospodarstw poprzez wdrożenie opłaty redystrybucyjnej” – powiedział w piątek w Osiecku wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Kowalczyk podziękował komisarzowi Unii Europejskiej odpowiedzialnemu za rolnictwo Januszowi Wojciechowskiemu za pracę przy negocjacjach planu.

„Dzięki temu udało się osiągnąć, że Polska jest wśród 7 krajów, które mają ten plan zatwierdzony. To ważne, że ten plan zostaje zatwierdzony właśnie teraz, bo teraz rolnicy będą podejmować decyzje o strukturze upraw. Plan strategiczny nie tylko daje płatności bezpośrednie, tam jest 17 mld euro, które składają się z płatności podstawowej, z opłaty redystrybucyjnej, która ma pójść na wsparcie dla mniejszych gospodarstw, jest tam też wsparcie dla młodych rolników. Każdy, kto przejmuje gospodarstwo, będzie miał zwiększoną płatność bezpośrednią przez 5 lat. Ale przede wszystkim są tam ekoschematy, pozwalające na gospodarowanie na gruntach zgodnie z ochroną środowiska, ale jednocześnie pozwalające, aby przy jak najmniejszych dochodach uzyskiwali jak największe dochody” – powiedział Kowalczyk.

Dodał, że spośród kilkunastu ekoschematów, rozpatrywanych wcześniej, zostało 5, z czego najważniejsze jest rolnictwo węglowe, a poza tym w ramach ekoschematów jest rolnictwo ekologiczne czy rośliny miododajnie. Kowalczyk przypomniał także, że poza płatnościami bezpośrednimi rolnictwo może liczyć na II filar, czyli dotacje rozwojowe, do inwestycji rolniczych, do rozwoju obszarów wiejskich czy cyfryzacji.

„Pierwotnie plan strategiczny nie zawierał zbyt dużego wsparcia dla hodowli, ale na ostatnim etapie udało się to zmienić poprzez dwukrotne zwiększenie dopłat do dobrostanu zwierząt, co daje nadzieje nie tyle na zatrzymanie likwidacji hodowli, co wręcz na ich odbudowę” – powiedział wicepremier.

Dodał, że w ramach planu jest mowa o wsparciu dla przetwórstwa rolniczego, w tym „zakładów przyzagrodowych”, poza tym samorządy będą miały obowiązek bezpłatnie udostępniać powierzchnię targową rolnikom w piątki i soboty.

„Oto uruchamiamy 25 mld euro dla polskich rolników na kolejne 5 lat” – podsumował Kowalczyk.

PAP/kp