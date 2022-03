Komórki będą działać na Ukrainie - także dzięki Polsce!

Uruchomienie złoża to także kolejny krok do systematycznego podnoszenia poziomu naszego wydobycia w Norwegii - zakładamy, że od 2022 r. będziemy w stanie, za pośrednictwem połączenia z Norwegii poprzez Danię do Polski, dostarczać do kraju rocznie około 2,5 mld m3 własnego gazu - powiedział prezes PGNiG Piotr Woźniak. PGNiG przypomniał również, że według planów, do roku 2022 operatorzy systemów…