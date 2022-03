Czy Greenpeace krzyczący o konieczności jak najszybszego zamknięcia polskich elektrowni węglowych nie działał na rzecz Rosji? Czy wyłączenie Natychmiastowe Turowa nie miało na celu zmniejszenia dostępnych mocy energetycznych w Europie i odbudowy ich w gazie? Jak donosi Fox News, Rosja wciągnęła Europę w zależność energetyczną, finansując „wściekłe grupy ekologiczne”: ekspertów

„Rosjanie faktycznie finansują niektóre z najbardziej wściekłych grup ekologicznych w Europie – mówi wprost cytowany przez portal ekspert James Carafano. Wiele pieniędzy wspierających ten przekaz pochodziło z Rosji – powiedziała była sekretarz stanu Hillary Clinton.

Kraje na całym świecie zaczynają unikać rosyjskiej ropy w odpowiedzi na inwazję tego kraju na Ukrainę. Przywódcy USA zastanawiają się również, jak głębokie są więzy Rosji w społeczności ekologicznej. Tymczasem wielu przywódców na świecie od lat oskarża Rosję o finansowanie grup ekologicznych, których nawoływania do szybkiej transformacji ekologicznej kierowały kraje na mieliznę zależności od rosyjskich surowców, przynajmniej jako „tymczasowych”. Teraz Amerykanie mówią wprost: Rosjanie finansowali tych ekologów!

Rosjanie faktycznie finansują jedne z najbardziej wściekłych grup ekologicznych w Europie, ponieważ namawiają ich na projekty energetyczne, które nie są rosyjskie – komentują dla Fox News Digital James Carafano, wiceprezes Kathryn i Shelby Cullom Davis Institute for National Security and Foreign Policy Heritage Foundation.

Pamiętamy wszyscy wielkie nadzieje związane z gazem łupkowym i jak nagle ten temat zniknął. Jak donosi Fox News, już po aneksji Krymu w 2014 obserwowano jak Rosja organizuje i skutecznie prowadzi akcję dezinformacyjną w internecie, której celem było pozbycie się amerykańskich firm z sektora gazu łupkowego z Europy i w ten sposób powstrzymanie uniezależniania się Europy od rosyjskiej ropy.

„Spotkałem sojuszników, którzy mogą potwierdzić, że Rosja, w ramach swoich wyrafinowanych operacji informacyjnych i dezinformacyjnych, aktywnie angażowała się w tak zwane organizacje pozarządowe – organizacje ekologiczne działające przeciwko gazowi łupkowemu – w celu utrzymania europejskiej zależności od importowanego rosyjskiego gazu – komentuje Anders Według Guardiana Fogh Rasmussen, były premier Danii i ówczesny sekretarz generalny NATO.

NATO odcięło się wtedy od tej opinii, komentując, że to prywatna opinia sekretarza, nie NATO, jednak urzędnicy alarmowali, ze uścisk Rosji w Europie zacieśnia się. Greenpeace obśmiał te zarzuty w 2014 roku komentując tylko „co oni tam palą?”, co zacytował wtedy The Guardian.

Jednak, jak podał portal The Hill, do 2016 roku Niemcy, Francja, Holandia, Szkocja i Bułgaria zakazały szczelinowania, czasowo lub na stałe. Władza Rosji nad europejską energią wzrosła do 2022 r., zapewniając około 40 proc. dostaw gazu ziemnego na kontynent. Na przykład Litwa otrzymuje 83 proc. importu ropy z Rosji, Polska 58 proc., a Finlandia 80 proc.

Jak komentuje teraz dla Fox News Shellenberger, Europa zrezygnowała z gazu łupkowego i szczelinowania w dużej mierze w odpowiedzi na ostre protesty ekologów, a „Teraz uważamy, że istnieją mocne dowody sugerujące, że [aktywiści klimatyczni] byli wspierani bezpośrednio poprzez finansowanie z Rosji”.

Nie tylko Republikanie. Nawet była sekretarz stanu Hillary Clinton podczas prywatnego przemówienia w 2014 roku skarżyła się na „fałszywe grupy ekologiczne” forsujące program przeciwdziałania szczelinowaniu.

Mierzyliśmy się nawet z fałszywymi grupami ekologicznymi, a ja jestem przecież wielką ekolożką, ale te grupy zostały sfinansowane przez Rosjan, aby przeciwstawić się wszelkim naszym wysiłkom: „Och, ten rurociąg, to szczelinowanie, że cokolwiek z tego będzie dla was wielkim problemem” i Według fragmentów ujawnionych przez WikiLeaks w 2016 r. wiele pieniędzy wspierających ten przekaz pochodziło z Rosji – powiedziała Clinton.

