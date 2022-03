Prezydent Szwajcarii: Aktywa rosyjskich oligarchów zamrożone

Szwajcaria przyjęła unijne sankcje wobec Rosji, aktywa objętych nimi rosyjskich oligarchów zostały zamrożone - powiedział w Warszawie prezydent Szwajcarii Ignazio Cassis. Według premiera Mateusza Morawieckiego, środki z tych aktywów powinny być wykorzystane do odbudowy Ukrainy po wojnie

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Warszawie z przebywającym z wizytą w prezydentem Szwajcarii Ignazio Cassisem.

Na wspólnej konferencji prasowej politycy zostali pytanie o trwającą w Szwajcarii dyskusję o neutralności tego kraju oraz o to, czy można w ogóle mówić o byciu neutralnym w obliczu napaści Rosji na Ukrainę.

Tak, jak powiedział w bardzo wyważony sposób pan prezydent (Szwajcarii) przed chwilą, neutralność to nie obojętność. W pełni się zgadzam z panem, panie prezydentem, że żyjemy w niezwykłych czasach i te niezwykłe czasy wymagają niezwykłych środków i bardzo szczególnego podejścia - odpowiedział szef polskiego rządu. Podkreślił jednocześnie, że „nie do końca przemawia do niego idea neutralności wobec olbrzymich wyzwań geopolitycznych i humanitarnych”.

Gdzieś tu leży granica, między tym, co Szwajcaria może bądź powinna zrobić - oczywiście to decyzja rządu Szwajcarii. Ale mam nadzieję, że Szwajcaria podejmie na tyle aktywne działania, że będą odzwierciedlać jej znaczenie na arenie międzynarodowej - zaznaczył Morawiecki. „Sądzę, że co najmniej Szwajcaria powinna zamrozić i skonfiskować wszelkie aktywa, pieniądze, aktywa finansowe oligarchów rosyjskich. Mam nadzieję, że działanie takie nie narusza neutralności, bo nie tyczy się neutralności” - kontynuował Morawiecki. Według premiera, środki te powinny zostać wykorzystane do odbudowy Ukrainy po wojnie.