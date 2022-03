Oligarchowie prą na izraelskie luksusowe nieruchomości!

Putin może wygrać wszystkie bitwy i przegrać wojnę. Jego marzenie o odbudowie Imperium Rosyjskiego zasadza się na twierdzeniu, że Ukraina to nie państwo, a Ukraińcy to nie naród. Tyle razy powtarzał to kłamstwo, że prawdopodobnie sam w nie wierzy - pisze izraelski intelektualista profesor Yuval Noah Harari w "Jediot Achronot"