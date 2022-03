PFR zaprasza samorządy do inicjatywy na rzecz cyfryzacji lokalnych firm

Ruszyła pilotażowa edycja programu Cyfrowa Wyprawka dla Firm

PFR zaprasza do inicjatywy samorządy z całej Polski, które chcą zostać cyfrowymi liderami zmian lokalnego biznesu. Jak się przyłączyć? Do 31 marca każdy samorząd, który nie przekracza 150 tys. mieszkańców może wysłać zgłoszenie do programu. Wybrane zostaną 3 gminy, które zaproszą mikro, małe i średnie firmy ze swojego regionu na bezpłatne warsztaty z ekspertami, którzy pomogą im wejść na wyższy poziom cyfryzacji. Partnerami programu są: Allegro, Landingi i Meta.

Prognozy dla e-commerce w Polsce nie pozostawiają złudzeń - co roku wartość tego rynku będzie rosła o kilka punktów procentowych. Według raportu PwC „Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce”, w 2020 roku wartość polskiego e-handlu wyniosła 100 mld zł, a za cztery lata – w 2026 roku – ma wynieść aż 162 mld złotych!

W cyfrowym wyścigu część polskich firm wciąż pozostaje w tyle, nie nadążając za dynamiką rynku e-commerce, który dodatkowo przyspieszył w czasie pandemii. Zależy nam na wyrównaniu szans w tym wyścigu, dlatego dajemy lokalnym przedsiębiorcom dostęp do bezpłatnej, eksperckiej wiedzy o cyfrowych narzędziach wspierających rozwój biznesu. Jestem przekonany, że dzięki współpracy PFR, biznesu i samorządów wspólnie pomożemy firmom w procesie cyfryzacji. Rozbudowa potencjalnych kanałów sprzedaży i komunikacji z klientem to wstęp do bardziej zaawansowanych działań cyfryzacyjnych takich, jak chociażby wykorzystywanie chmury obliczeniowej, która jest jedną z najważniejszych technologii wspierających rozwój biznesu. - mówi Paweł Borys, prezes PFR

Cyfrowa Wyprawka dla Firm to program warsztatów edukacyjnych dedykowanych mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom zlokalizowanym poza głównymi ośrodkami rozwoju, zmagającymi się z zagrożeniem wykluczenia cyfrowego. PFR w pierwszej kolejności zaprasza do współpracy samorządy, które najlepiej znają lokalny rynek i wiedzą, jak dotrzeć do firm najbardziej potrzebujących cyfrowego wsparcia. Do programu mogą zgłaszać się gminy o wielkości do 150 tys. mieszkańców*, które spełnią kryteria i do 31 marca wyślą formularz poprzez dedykowaną stronę programu.

Co zyska samorząd, który weźmie udział w programie?

• Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości, poprzez wsparcie firm w budowaniu nowych kanałów sprzedaży i dotarcia do większej grupy potencjalnych klientów.

• Wykwalifikowanych doradców, którzy będą wspierać regionalne firmy w budowaniu ich obecności w sieci.

• Szersze grono przedsiębiorców, którzy potrafią skutecznie wykorzystywać ogólnodostępne narzędzia cyfrowe.

• Promocję samorządu, który działa na rzecz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.

Świat online dla każdego

Dla współczesnych konsumentów internet jest pierwszym miejscem, gdzie szukają informacji o osobie, produkcie lub firmie. Można być świetnym fachowcem w swojej dziedzinie, świadczyć usługi, produkować coś lub prowadzić sklep, jednak jeśli jest to mało widoczne dla innych - to dla wielu potencjalnych klientów taki biznes nie istnieje lub nie wzbudza zaufania. Dlatego do Cyfrowej Wyprawki dla Firm zaproszeni zostali eksperci z Allegro, Landingi i Meta.

Kanały społecznościowe, budowa strony internetowej, obecność w wyszukiwarkach oraz mapach online czy dobre wyeksponowanie produktów w sieci – tego wszystkiego mają szansę nauczyć się przedsiębiorcy, którzy przy wsparciu swojego samorządu wezmą udział w profesjonalnych warsztatach, które potrwają od maja do czerwca 2022 roku.

Program warsztatów dla przedsiębiorców składa się z trzech etapów:

1. Stacjonarny warsztat na terenie gminy, który pozwoli zdefiniować kluczowe wyzwania, z jakimi borykają się firmy.

2. Zdalne warsztaty biznesowe dopasowane do indywidualnych potrzeb każdej firmy. Uczestnicy w zależności od potrzeb mogą wziąć udział w jednym lub wszystkich modułach tematycznych prowadzonych przez ekspertów Cyfrowej Wyprawki dla Firm.

3. Przyznanie certyfikatów firmom, które ukończyły warsztaty.

Zależy nam, aby cyfrowe wsparcie dla przedsiębiorców nie kończyło się wraz warsztatami. Każda gmina włączona do Cyfrowej Wyprawki dla Firm zostanie poproszona o wyznaczenie 2-3 osób, które przejdą profesjonalne szkolenie zakończone certyfikatem „Przewodnika biznesowego”. Te osoby będą doradzać lokalnym firmom i wspierać je w budowaniu ich obecności w sieci - mówi Paweł Grzegorczyk, p.o. Dyrektora Departamentu Rozwoju Innowacji w PFR

Cyfrowa Wyprawka dla Firm jest bezpłatny zarówno dla samorządów, jak i przedsiębiorców. Samorządy mogą zgłaszać się poprzez formularz na stronie do 31 marca 2022 roku. W kwietniu wyłonione zostaną trzy gminy, na terenie których rozpocznie się proces zgłaszania łącznie 150 firm, które wezmą udział w warsztatach.

*Zgodnie z Rocznikiem Demograficznym GUS 2021