Soki, musy, a może owoce w całości – co jest najlepsze?

Owoce stanowią cenne źródło witamin, składników mineralnych, błonnika pokarmowego oraz licznych związków bioaktywnych, takich jak polifenole czy karotenoidy. Ich regularne spożycie związane jest z licznymi korzyściami zdrowotnymi, w tym mniejszym ryzykiem wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, niektórych nowotworów oraz zaburzeń metabolicznych.

W kontekście samego spożycia owoców coraz częściej pojawia się pytanie, czy warto je zastępować ich przetworami – takimi jak soki czy musy – i jak wypadają one na tle całych owoców.

Soki owocowe

Soki owocowe, zwłaszcza te dostępne w popularnych dyskontach, charakteryzują się znacznym stopniem przetworzenia. Nierzadko zawierają dodatki w postaci cukrów prostych, syropu glukozowo-fruktozowego, substancji konserwujących czy barwników, tym samym obniżając ich wartość odżywczą oraz wpływając negatywnie na kontrolę glikemii.

Nawet w przypadku soków 100-proc., pozbawienie ich struktury owocu skutkuje utratą większości błonnika pokarmowego. Przez to dochodzi do znacznie szybszego wchłaniania cukrów z przewodu pokarmowego, co w przypadku częstego spożycia może powodować gwałtowne wzrosty stężenia glukozy we krwi. Ponadto, brak błonnika ogranicza uczucie sytości, w konsekwencji mogąc prowadzić do nadmiernego spożycia energii.

A co z sokami domowymi?

Soki przygotowywane samodzielnie w domu, choć wolne od dodatków technologicznych, również zawierają znacznie mniej błonnika niż owoce w całości.

Wyciskanie soku wiąże się bowiem z odrzuceniem frakcji stałej, tak zwanej pulpy, która zawiera cenne składniki odżywcze, w tym polifenole związane z włóknem pokarmowym.

Najlepsze rozwiązanie

Spożywanie owoców w ich nieprzetworzonej postaci jest najbardziej korzystnym wyborem z dietetycznego punktu widzenia.

Owoce w całości dostarczają nie tylko pewnej dawki cukrów prostych, witamin czy składników mineralnych, lecz także istotnych ilości błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, korzystnie wpływającego na funkcjonowanie przewodu pokarmowego, kontrolę apetytu oraz metabolizm glukozy. Dodatkowo proces gryzienia i żucia wydłuża czas spożycia posiłku, co sprzyja regulacji sytości i może przeciwdziałać późniejszemu przejadaniu.

Musy owocowe

Musy owocowe, szczególnie te bez dodatku cukru i konserwantów, stanowią formę pośrednią pomiędzy owocem całym, a sokiem.

Zawierają one zazwyczaj więcej błonnika, niż soki, jednak mniej niż owoce w całości. Dzięki półpłynnej konsystencji są łatwiejsze do strawienia i mogą być wygodnym rozwiązaniem w sytuacjach, gdy spożycie całego owocu jest utrudnione, na przykład w podróży, w trakcie leczenia stomatologicznego lub u osób z zaburzeniami żucia oraz połykania.

Niemniej jednak ich mniejsza objętość i przetworzona struktura mogą ograniczać uczucie sytości w porównaniu do owocu świeżego.

Filip Siódmiak

»» Inne porady dotyczące zdrowia i diety czytaj tutaj:

Popularne mity o owocach – czy nadal w nie wierzysz?

Jedząc, nie spieszmy się. Nie warto

Patenty na podjadanie – jak wdrożyć je w życie

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje