Odkryto największe złoże ropy w Polsce

Odkryto największe konwencjonalne złoże ropy w Polsce – Wolin East na Bałtyku. Zasoby mogą sięgnąć 22 mln ton ropy i 5 mld m sześc. gazu – informuje portal businessinsider.com.pl.

O odkryciu poinformowała firma Central European Petroleum (CEP). Odkrycia ropy i gazu ziemnego dokonano na Morzu Bałtyckim, około sześciu kilometrów od Świnoujścia.

Prace badawcze przy odwiercie Wolin East były możliwe dzięki koncesji Wolin, którą CEP uzyskała w 2017 r. od polskiego Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Spółka w wydanym komunikacie przekazała, że odkrycie zostało dokonane otworem wiertniczym Wolin East 1. Według szacunków złoże zawiera 5 mld m sześciennych gazu oraz 22 mln ton ropy. Dane dotyczą wyłącznie jednego odwiertu — łączne zasoby koncesji Wolin mają sięgać 27 mld m sześciennych gazu oraz 33 mln ton ropy.

Jak podała firma, złoże jest „największym konwencjonalnym odkryciem ropy naftowej w historii Polski i jednym z największych w Europie”.

— Odkrycie złoża węglowodorów Wolin East — choć wymaga jeszcze przygotowania, przedłożenia i zatwierdzenia dokumentacji geologicznej złoża — może okazać się jednym z przełomowych momentów w historii poszukiwań węglowodorów w Polsce, zwłaszcza w odniesieniu do obszarów dotąd wciąż niedostatecznie zbadanych, jak Polska Wyłączna Strefa Ekonomiczna na Bałtyku. Jeśli odkrycie to zostanie ostatecznie potwierdzone, to złoże Wolin East może stać się największym odkrytym do tej pory w Polsce złożem ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego — powiedział podsekretarz stanu i Główny Geolog Kraju Krzysztof Galos.

