E-commerce B2B – dlaczego Magento to dobry wybór?

- Biorąc pod uwagę różnice pomiędzy ropą Brent a ropą Ural, z całą pewnością mamy do czynienia z korzystną sytuacją dla odbiorców azjatyckich, którzy niespecjalnie przejmą się sankcjami. To są gigantyczne rynki, które dowolną ilość surowca za dowolne pieniądze są w stanie wchłonąć - powiedział w programie "Money. To się Liczy" dr Jakub Bogucki, analityk e-petrol