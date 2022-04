Putinowi regularnie towarzyszy chirurg onkolog

Rak prostaty jest drugim najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn. Rocznie na tę chorobę zapada w Polsce ok. 9 tys. mężczyzn. Prawie 4 tys. z nich umiera. Onkolodzy zwracają uwagę na to, że liczba chorych z każdym rokiem wzrasta, a pacjenci mają ograniczony dostęp do najnowszej generacji leków.