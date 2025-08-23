Rewolucja? Plastik przestanie być groźnym odpadem

Naukowcy opracowali nowatorski i stosunkowo niedrogi proces, który pozwala przekształcać polietylen i polipropylen w cenne związki, które można potem wykorzystać. Oznacza to nową, przyjazną dla środowiska i opłacalną ścieżkę recyklingu tych popularnych tworzyw.

Powszechne użycie plastiku doprowadziło do jednego z najpoważniejszych wyzwań związanych odpadami: wydajnego recyklingu – przypominają naukowcy z Uniwersytetu w Szantung i Uniwersytetu w Tiencin.

Podkreślają oni, że przy skumulowanej ilości odpadów sięgającej szacunkowo 6,3 miliarda ton, znalezienie rozwiązań, które będą jednocześnie przyjazne dla środowiska i opłacalne, stało się priorytetem.

Nowa metoda, tanie katalizatory z metali nieszlachetnych

Niestety wiele metod recyklingu opiera się na użyciu skrajnie wysokich temperatur lub kosztownych katalizatorów z metali szlachetnych. Metody te wytwarzają przy tym złożone mieszaniny trudne do rozdzielenia. Inne podejścia rozkładają tworzywa sztuczne tylko częściowo albo wymagają dużych nakładów energii, co niweluje korzyści środowiskowe.

Chiński zespół przedstawił nowe podejście katalityczne do przekształcania polietylenu, polipropylenu oraz ich mieszanin, czyli tworzyw powszechnie stosowanych w opakowaniach i licznych produktach konsumenckich. Metoda wykorzystuje tanie, łatwo dostępne katalizatory z metali nieszlachetnych. Ponadto działa w stosunkowo łagodnych warunkach i wytwarza mniej niepożądanych produktów ubocznych.

Z plastiku powstają olefiny

Dwa katalizatory, zawierające m.in. wolfram i aluminium, rozkładają wspomniane polimery do związków zwanych olefinami. Olefiny, jak przypominają badacze, są wysoko cenione jako surowce do produkcji paliw i polimerów, a ich łączna globalna wartość rynkowa przekracza 40 miliardów dolarów.

Metoda wymaga jeszcze pewnego udoskonalenia – dotyczy to np. stabilności nowych katalizatorów.

Badacze opracowali już pewne zmiany, które poprawiają wyniki.

Katalizatory z metali nieszlachetnych wykazały obiecujące możliwości w zakresie wysokowydajnych konwersji. Dalsze badania nad zaawansowanymi katalizatorami, takimi jak wysokoaktywne katalizatory jednoatomowe, oraz nad zoptymalizowanymi procesami upcyklingu mogą ujawnić nowe, wysoce efektywne metody utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych – podsumowuje dr Fawei Lin, współautor badania opisanego w magazynie „Research”.

Marek Matacz (PAP), sek

