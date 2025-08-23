Skyr, kvarg czy może jogurt naturalny – co wybrać?

TYLKO U NAS

Jogurt naturalny to klasyczny fermentowany produkt mleczny, powstający w wyniku pasteryzacji mleka, jego schłodzenia oraz inokulacji wyselekcjonowanymi szczepami bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus oraz Streptococcus thermophilus.

Charakteryzuje się średnią zawartością białka na poziomie 3,5–4,5 g/100 g i wartością energetyczną około 60–65 kcal/100 g. Zawiera żywe kultury bakterii probiotycznych, mogące wykazywać korzystne działanie na mikrobiotę jelitową oraz funkcje immunologiczne organizmu.

W zależności od rodzaju mleka użytego do produkcji, jogurt może mieć zróżnicowaną zawartość tłuszczu – od 0 proc. do wersji pełnotłustych, co ma znaczenie między innymi dla biodostępności witamin rozpuszczalnych w tłuszczach - A, D, E oraz K.

Z kolei skyr oraz kvarg to produkty wysokobiałkowe, wytwarzane z odtłuszczonego mleka poddawanego fermentacji, a następnie intensywnemu odsączaniu serwatki.

W efekcie uzyskiwana jest gęstą konsystencję oraz wysoka koncentracja białka – przeciętnie 10–12 g/100 g przy wartości energetycznej zbliżonej do jogurtu naturalnego.

Produkty te cechują się bardzo niską zawartością tłuszczu, co czyni je atrakcyjną opcją dla osób dążących do redukcji masy ciała, zwiększenia podaży białka lub wspierających rozwój masy mięśniowej.

Skyr wykazuje zwykle wyraźniejszą kwasowość i bardziej zwartą strukturę niż kvarg, który jest łagodniejszy w smaku i nieco mniej gęsty.

Niezależnie od rodzaju wybieranego produktu fermentowanego, kluczowe znaczenie ma jego skład. Warto unikać wariantów zawierających dodatki cukru, substancje zagęszczające, aromaty oraz barwniki. Najlepszym wyborem pozostają wciąż produkty naturalne, które można komponować z dodatkiem świeżych owoców, orzechów czy nasion, co pozwala wzbogacić wartość odżywczą posiłku, nie rezygnując z naturalności produktu bazowego.

