Motoszok! Jak Bruksela winduje ceny małych aut

Ceny nowych aut eksplodowały. Prognozy ekspertów się spełniły – nowe, unijne regulacje i kryzys gospodarczy wstrząsają rynkiem motoryzacyjnym. Wzrost kosztów najmocniej uderza w małe i kompaktowe samochody, których ceny zrównały się dziś z kwotami, jakie jeszcze niedawno płacono za SUV-y – Co spowodowało ten trend? – analizuje portal polskiobserwator.de

Powód może zaskakiwać – to nie tylko pandemia czy moda na większe auta, ale także unijne przepisy wymuszające kosztowne zmiany w każdym nowym modelu - uważa polskiobserwator.de.

Według analizy firmy Jato, w latach 2018–2024 ceny samochodów miejskich wzrosły średnio o 34 proc., a kompaktów o 36 proc. Największy skok nastąpił w okresie pandemii – w 2020 roku małe auta podrożały średnio o 1 800 euro względem roku wcześniejszego.

Unijne przepisy uderzają w małe auta

Od ubiegłego roku każdy nowy samochód w UE musi być wyposażony m.in. w system awaryjnego hamowania, czujniki zmęczenia kierowcy, asystenta cofania, automatyczne światła hamowania awaryjnego i czarną skrzynkę rejestrującą dane z wypadku – podkreśla - wskazuje polskiobserwator.de.

Dla dużych, drogich aut to jedynie kolejny punkt na liście wyposażenia. Ale dla małych modeli – ogromny koszt, którego nie da się łatwo skompensować. Jak podkreśla Luca De Meo, szef Renault, średnia cena nowego auta z segmentu B wynosiła w 2013 roku ok. 13 200 euro, a w 2024 roku – już ponad 22 500 euro. To wzrost o 73 proc. w ciągu dekady, głównie przez rosnące koszty spełnienia norm środowiskowych i bezpieczeństwa.

Nie dziwi więc, że dziś małe auta osiągnęły pułap cenowy SUV-ów sprzed 2–5 lat!

