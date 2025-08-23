Masło jest i będzie drogie, choć dynamika wzrostu cen spada

Choć dynamika wzrostu cen masła lekko hamuje, skoki wciąż są dwucyfrowe w relacji rocznej. W lipcu br. produkt podrożał średnio o 17,3 proc. rdr. i kosztował w sklepach przeciętnie 7,87 zł. Ponadto najnowsza analiza wykazała, że w I półroczu br. nastąpił wzrost liczby promocji na ten artykuł o 15,5 proc. rdr. Pomimo powyższego trendu, ceny masła wciąż będą wysokie. Jednak przynajmniej jest szansa na to, że dynamika wzrostu będzie słabsza.

Według raportu pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”, autorstwa UCE RESEARCH i Uniwersytetów WSB Merito, w lipcu br. średnie ceny masła w sklepach poszły w górę o 17,3 proc. rdr. W czerwcu wzrost rdr. wyniósł 20,3 proc., w maju – 18,8 proc., w kwietniu – 27,2 proc., w marcu – 27,4 proc., w lutym – 32,5 proc., a w styczniu – 29,2 proc. Natomiast w całym 2024 roku ceny urosły średnio o 7,9 proc. w porównaniu z 2023 rokiem. Do tego ze wspólnej analizy Hiper-Com Poland, Grupy BLIX i UCE RESEARCH wynika, że na wzrost cen może też mieć wpływ liczba akcji rabatowych robionych przez sieci handlowe.

Tempo wzrostu cen masła zależy od kosztów surowców i energii

– Ciągłe wzrosty wynikają z kombinacji czynników globalnych i lokalnych. Główne przyczyny to zmniejszona podaż mleka na rynkach światowych, coraz większe koszty produkcji oraz rosnący popyt na produkty mleczne – mówi dr Rafał Parvi z Uniwersytetu WSB Merito.

Widać, że dynamika podwyżek cen masła lekko hamuje. Jednak wzrosty cen w sklepach wciąż są mocno dwucyfrowe w relacji rocznej i odczuwalne przez konsumentów. – W IV kwartale br. może ona spaść do poziomu jednocyfrowego – w granicach 6-9 proc. rdr. Oczywiście ten scenariusz się sprawdzi, jeśli nie nastąpią nowe zakłócenia podażowe lub nie wzrosną koszty surowców. Korekty będą zależne m.in. od poziomu konkurencji między sieciami i dostępności subsydiowanych marek własnych – komentuje Julita Pryzmont z Hiper-Com Poland.

Z kolei dr Krzysztof Łuczak z Grupy BLIX uważa, że wolniejsze tempo wzrostu cen masła będzie uzależnione od stabilizacji lub spadków kosztów surowców i energii. Dodatkowo, presja konkurencyjna między sklepami oraz rosnąca wrażliwość konsumentów na ceny mogą hamować drastyczne podwyżki.

– Klienci przyzwyczajają się do pewnych poziomów cen, a ich tolerancja na kolejne skokowe wzrosty maleje, co zmusza sprzedawców do większej ostrożności. Przewiduję, że w kolejnych miesiącach wzrosty będą już raczej jednocyfrowe rok do roku. Nie spodziewam się kontynuacji gwałtownych skoków cenowych, ponieważ część czynników inflacyjnych wydaje się wyhamowywać – podkreśla dr Krzysztof Łuczak.

Regularna cena kostki masła może sięgnąć niedługo 11 zł

W lipcu br. standardowa kostka masła (200g) kosztowała w sklepach średnio 7,87 zł (uśredniona cena regularna i promocyjna).

W najbliższym czasie możemy prognozować, że cena w promocji będzie się kształtować na poziomie 6,60-6,90 zł. Natomiast regularna może wzrosnąć lekko do 8,00-8,20 zł, w zależności od kanału sprzedaży oraz regionu. Warto podkreślić, że intensywność promocji będzie nadal odgrywała znaczącą rolę w kształtowaniu tej średniej – zwraca uwagę ekspertka z Hiper-Com Poland.

Natomiast dr Rafał Parvi przewiduje, że od sierpnia do grudnia br. średnia cena kostki masła może wynosić 7,5-8,00 zł, z uwagi na sezonowy wzrost popytu (m.in. przed świętami) i utrzymujące się wysokie koszty produkcji. W scenariuszu pesymistycznym, jeśli podaż mleka pozostanie ograniczona, a koszty energii wzrosną, średnia cena może zbliżyć się do 8,50-9,00 zł w okresach szczytowego popytu (np. w grudniu). Ekspert też przypomina, że w lutym 2025 roku średnia cena wynosiła 9,31 zł, co wskazuje na wysoką zmienność cen w zależności od miesiąca.

W najbliższych miesiącach ceny regularne mogą wzrosnąć nawet do 9-11 zł za kostkę, szczególnie w supermarketach, hipermarketach i sieciach cash&carry, gdzie marże są wyższe, a promocje rzadsze. Natomiast ceny promocyjne mogą być na poziomie 5-6 zł, szczególnie w dyskontach. Ale przed Bożym Narodzeniem masło w promocji może kosztować nawet 4,50-5,50 zł. Ceny regularne mogą osiągnąć wtedy pułap 10-11 zł w niektórych formatach sklepów – prognozuje ekspert z Uniwersytetu WSB Merito.

Promocje mocno mieszają w poziomie cen

Eksperci z Hiper-Com Poland, Grupy BLIX i UCE RESEARCH porównali też rok do roku ilość promocji w sklepach na masło. Analiza wykazała, że w I półroczu br. nastąpił wzrost o 15,5 proc. rdr. Dr Krzysztof Łuczak ocenia, że jest to bardzo znaczący skok. I wynika on z intensywnej walki o klienta, który w dobie wysokiej inflacji aktywnie poszukuje oszczędności.

– Sklepy, chcąc utrzymać i pozyskać konsumentów, zintensyfikowały działania promocyjne, często wykorzystując masło jako tzw. wabik. Dodatkowo, wzrost zapasów u producentów i w sieciach handlowych może prowadzić do zwiększonej liczby promocji w celu szybszego obrotu towarem. Stabilizacja cen mleka również daje detalistom większą przestrzeń do oferowania promocji bez ponoszenia strat, a presja ze strony konkurencji wymusza reakcję na działania innych sieci – analizuje ekspert z Grupy BLIX.

Do tego z innych danych Hiper-Com Poland wynika, że większa liczba promocji wpływa na spadek średniej dynamiki wzrostu cen w danej kategorii. – Widać to zwłaszcza w segmencie marek własnych i produktów pierwszej potrzeby, do których należy masło. Jeśli ten trend się utrzyma, można spodziewać się dalszego wyrównywania poziomów cen między sieciami, a także presji na regularne ceny producentów markowych – dodaje ekspertka.

Jak stwierdza dr Rafał Parvi, promocje przyczyniły się do spowolnienia dynamiki wzrostu cen szczególnie, dzięki agresywnym akcjom w dyskontach. – W II półroczu br. liczba promocji prawdopodobnie zwiększy się jeszcze o 10-15 proc. rdr. Dalszy rozwój sytuacji będzie zależał od podaży mleka, kosztów energii, inflacji i strategii sieci handlowych – tłumaczy ekspert z Uniwersytetu WSB Merito.

Jednak w I półroczu br. liczba promocji najbardziej wzrosła rdr. w hipermarketach – o 34,4 proc., a nie w dyskontach – skok o 32,2 proc. rdr. Choć różnica jest dość niewielka. W sieciach cash & carry przybyło 26,4 proc. takich akcji rdr. Z kolei supermarkety zrobiły o 9,3 proc. więcej promocji niż rok wcześniej. Ekspert z Grupy BLIX uważa, że zebrane dane wskazują na dominującą rolę hipermarketów, dyskontów i sieci cash & carry w kreowaniu cen i przyciąganiu klientów.

Te formaty, dzięki swojej skali i wolumenowi sprzedaży, mogą pozwolić sobie na głębsze i częstsze promocje, wykorzystując masło jako produkt generujący ruch. Przy tym walka cenowa toczy się głównie w hipermarketach i dyskontach. Supermarkety też są aktywne, ale mniej. Z kolei klienci sklepów typu convenience dokonują impulsywnych zakupów, niekoniecznie w poszukiwaniu promocji, więc nie są one tak ważne w tym formacie – wskazuje dr Krzysztof Łuczak.

Jak podsumowuje Julita Pryzmont, konsumenci mogą liczyć na stabilizację cen masła w najbliższych miesiącach – głównie dzięki coraz silniejszej aktywności promocyjnej największych graczy, tj. hipermarketów oraz dyskontów. Kluczowa będzie jednak elastyczność cen producentów. Ważne będzie też regularne i konsekwentne utrzymanie niskiej inflacji kosztowej.

